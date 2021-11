Em constante desenvolvimento, a Microsoft testa as mais recentes novidades do Windows 11 no programa Insiders. Quer avaliar a qualidade destas melhorias e detetar problemas que existem nestas versões, antes de as lançar para o mercado.

A última destas versões de testes chegou e traz um dos bugs mais esquisitos que a Microsoft já trouxe para este sistema. Após instalar esta atualização, um dos mais comuns e importantes elementos do Windows 11 simplesmente deixa de funcionar e de ajudar o utilizador.

Quem usa as versões de testes do Windows 11 sabe que está sujeito a qualquer problema que a Microsoft traga a este sistema. São dedicadas a testes e à avaliação de problemas, o que pode ter impacto na utilização do dia a dia.

Assim, não é estranho que este novo bug, ainda que seja pouco lógico para os muitos utilizadores do Windows 11. Do que tem vindo a ser descrito, a build 22494 e anteriores estão a causar problemas com a apresentação das luzes no teclado para o Caps Lock, Scroll Lock e Num Lock.

As queixas estão a acumular-se na app Feedback Hub, onde os utilizadores descrevem o problema que afeta esta buid. A falha é secundária, mas pode trazer problemas aos utilizadores que não conseguem perceber se têm estas funcionalidades ativas e a serem usadas.

A Microsoft revelou que está já a tratar de investigar o problema, para depois encontrar uma solução. Esta deverá surgir em breve, numa nova build, que será lançada em breve, como acontecer de forma recorrente com este programa de testes.

Entretanto, e para todos os que estão com este problema, existe uma solução externa e que podem usar de imediato. Recorrendo a apps como o TrayStatus podem ter acesso direto ao que têm ativo. É igualmente visual, se bem que não está no teclado, mas sim na barra de tarefas do Windows 11.

Como dissemos antes, este é um bug que a Microsoft devera corrigir em breve, numa futura build do Windows 11. É estranho e esquisito, mas faz parte de todo o processo de avaliação e despiste de problemas do programa Insiders.