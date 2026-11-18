Já alguma vez olhou para o céu durante a noite e percebeu que praticamente não conseguia ver estrelas? A culpa pode estar na poluição luminosa. Existe uma ferramenta online gratuita que permite descobrir quais são as zonas mais iluminadas do planeta e, sobretudo, onde ainda podemos encontrar um céu verdadeiramente escuro.

Light Pollution Map: um mapa que revela a luz artificial da Terra

O Light Pollution Map é uma plataforma interativa que permite visualizar a distribuição da poluição luminosa praticamente em todo o planeta. Desenvolvido por Jurij Stare, o serviço reúne dados de satélites, modelos científicos e medições realizadas a partir da superfície terrestre.

A ideia é simples: mostrar, através de um mapa de cores, como a iluminação artificial das cidades, estradas, zonas industriais e outras infraestruturas influencia a escuridão natural do céu.

Mas a ferramenta vai muito além de um simples mapa. Permite estudar a evolução da iluminação ao longo dos anos, identificar locais adequados para observar estrelas e consultar informações astronómicas.

Os mapas de brilho do céu recorrem a modelos matemáticos e a dados recolhidos por satélites. Além disso, os sensores VIIRS apresentam menor sensibilidade a determinados comprimentos de onda, nomeadamente à componente azul de algumas fontes LED.

Como funciona este mapa da poluição luminosa?

O serviço utiliza, entre outras fontes, dados recolhidos pelo instrumento VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite), instalado em satélites de observação da Terra. Este instrumento consegue detetar a luz artificial emitida e refletida pela superfície terrestre durante a noite.

Os dados são posteriormente apresentados através de diferentes camadas, permitindo distinguir duas informações importantes:

VIIRS : mostra a intensidade da luz detetada pelos satélites, ajudando a identificar as principais fontes de iluminação artificial.

: mostra a intensidade da luz detetada pelos satélites, ajudando a identificar as principais fontes de iluminação artificial. Sky Brightness: utiliza modelos científicos para estimar o brilho artificial do céu noturno e identificar zonas potencialmente mais escuras.

As cores ajudam a interpretar os resultados. Em termos gerais, as tonalidades mais escuras representam zonas menos afetadas, enquanto os amarelos, laranjas e vermelhos indicam níveis superiores de luminosidade artificial.

Importa salientar que cada camada utiliza a sua própria escala. Um mapa de luz captada por satélite não corresponde exatamente ao brilho que uma pessoa observa quando olha para o céu.

Quer encontrar um local para observar estrelas? O mapa ajuda

Uma das funcionalidades mais interessantes é a possibilidade de encontrar zonas com pouca poluição luminosa.

O utilizador pode pesquisar uma localidade, aproximar o mapa e verificar quais são as áreas circundantes com melhores condições estimadas para observar o céu noturno.

Existe inclusivamente uma ferramenta chamada Find closest dark site, que procura um local com a escuridão mínima pretendida e apresenta a distância aproximada.

Esta funcionalidade é experimental e não está disponível nos telemóveis com ecrãs pequenos.

Outra informação interessante é a medição da qualidade do céu, geralmente expressa em magnitudes por segundo de arco quadrado, também conhecida por SQM ou MPSAS. Nesta escala, valores mais elevados correspondem a céus mais escuros.

Por isso, o Light Pollution Map pode ser particularmente útil para quem gosta de astronomia, fotografia noturna, observação de meteoros ou simplesmente pretende contemplar a Via Láctea.

E em Portugal? Onde estão os céus mais escuros?

Portugal apresenta diferenças significativas entre o litoral e o interior.

As grandes concentrações urbanas, particularmente nas regiões de Lisboa e do Porto, apresentam níveis elevados de iluminação artificial. Em contrapartida, algumas zonas menos povoadas do interior oferecem condições potencialmente muito mais favoráveis à observação astronómica.

Um dos melhores exemplos é a região do Alqueva, no Alentejo, onde existe a Reserva Dark Sky Alqueva, reconhecida internacionalmente pela qualidade do céu noturno.

Na aldeia da Cumeada existe inclusivamente um observatório dedicado à astronomia. Segundo a organização Dark Sky Alqueva, determinados locais da reserva apresentam valores médios de 21,60 mag/arcsec², indicativos de um céu bastante escuro.

Outras regiões que vale a pena explorar no mapa incluem zonas afastadas das localidades na Serra da Estrela, no Parque Nacional da Peneda-Gerês e em Trás-os-Montes.

Naturalmente, a escolha de um local não depende apenas da poluição luminosa. A nebulosidade, a fase da Lua, a transparência atmosférica e a existência de iluminação nas proximidades também influenciam a observação.

Outras funcionalidades que vale a pena conhecer

O Light Pollution Map disponibiliza ferramentas que o tornam interessante mesmo para quem não tem conhecimentos de astronomia.

Entre as funcionalidades disponíveis encontram-se:

Comparar diferentes anos: consultar dados de iluminação noturna desde 2012 e perceber como determinadas regiões evoluíram. Consultar a Lua: verificar a fase lunar, a sua posição e os horários da noite astronómica. Ver nuvens e auroras: utilizar camadas meteorológicas e previsões de atividade auroral. Analisar uma área: desenhar círculos ou polígonos e consultar estatísticas de luminosidade. Simular alterações na iluminação: estimar como a redução ou o aumento da luz emitida numa determinada zona poderia influenciar o brilho do céu. Partilhar localizações: adicionar marcadores e enviar um endereço que conserva os pontos assinalados.

A plataforma permite ainda consultar observatórios astronómicos e acrescentar medições realizadas com equipamentos SQM, contribuindo para uma base de informação útil à comunidade científica.

Curiosidade: estamos a perder as estrelas a um ritmo preocupante

A poluição luminosa não representa apenas um problema para os astrónomos. A iluminação artificial excessiva pode alterar os ciclos naturais de animais, afetar insetos noturnos, perturbar ecossistemas e representar um desperdício energético.

Um estudo publicado na revista Science, em janeiro de 2023, analisou mais de 51 mil observações do céu realizadas por cidadãos entre 2011 e 2022.

Os investigadores concluíram que os dados eram compatíveis com um aumento médio global de aproximadamente 9,6% por ano no brilho artificial do céu noturno.

Se esta tendência se mantivesse, o brilho do céu poderia duplicar aproximadamente a cada oito anos. Isto significa que estrelas anteriormente visíveis a olho nu podem deixar de ser observadas nas mesmas condições.