Quanto pesa a galáxia onde vivemos? A resposta é mais complexa do que parece, sobretudo porque grande parte da sua massa é invisível. Agora, uma equipa internacional de investigadores conseguiu realizar uma das medições mais rigorosas de sempre da massa da Via Láctea.

Via Láctea tem uma massa equivalente a 1,19 biliões de sóis

Um novo estudo realizado pela colaboração científica DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) estima que a Via Láctea possui uma massa equivalente a 1,19 biliões de vezes a massa do Sol, com uma margem de incerteza de aproximadamente 11%.

Este valor inclui não apenas as estrelas, os planetas e o gás interestelar, mas também a misteriosa matéria escura, que representa a maior parte da massa da nossa galáxia.

Até agora, determinar a massa da Via Láctea tem sido um enorme desafio. Afinal, os astrónomos não conseguem observar diretamente a matéria escura, apesar de conseguirem identificar os seus efeitos gravitacionais.

A solução passou por estudar o movimento das estrelas que orbitam nas regiões mais afastadas do centro galáctico.

Galáxia simulada utilizada no Projeto-Chave «Milky Way Survey».

Mais de 10 mil estrelas ajudaram a pesar a nossa galáxia

Para chegar a este resultado, os investigadores combinaram informações de dois importantes projetos astronómicos: o DESI e a missão espacial Gaia, da Agência Espacial Europeia (ESA).

O DESI permitiu medir a velocidade das estrelas na direção da Terra, recorrendo à análise da luz e ao efeito Doppler. Por sua vez, o Gaia forneceu dados extremamente precisos sobre as suas posições e movimentos no céu.

No total, foram analisadas 10.036 estrelas, situadas a distâncias entre aproximadamente 30 mil e 310 mil anos-luz do centro da Via Láctea.

Os investigadores concentraram-se em dois tipos de estrelas antigas, conhecidas como RR Lyrae e estrelas do ramo horizontal azul, cuja luminosidade permite calcular as distâncias com maior precisão.

Com estas informações, foi possível reconstruir os movimentos tridimensionais das estrelas e estimar a força gravitacional exercida pela galáxia.

A matéria escura continua a ser a grande incógnita

Um dos aspetos mais interessantes desta investigação está na forma como os cientistas procuraram reduzir os erros das medições.

Foram utilizados quatro métodos matemáticos diferentes, previamente testados em seis galáxias simuladas, observadas a partir de diferentes perspetivas.

Este procedimento permitiu identificar e corrigir erros sistemáticos associados aos modelos, nomeadamente aqueles que pressupõem uma distribuição esférica da massa galáctica.

Os resultados apontam para uma massa de 636 mil milhões de massas solares dentro de um raio de aproximadamente 260 mil anos-luz do centro galáctico. Neste caso, a incerteza desce para cerca de 8%.

Já a estimativa de 1,19 biliões de massas solares corresponde à chamada massa virial, uma medida utilizada pelos astrónomos para caracterizar a massa de uma galáxia e do seu halo de matéria escura.

Porque é tão importante conhecer a massa da Via Láctea?

Conhecer melhor a massa da nossa galáxia permite compreender a sua formação, a evolução ao longo de milhares de milhões de anos e a forma como interage com galáxias vizinhas.

Também ajuda os cientistas a estudar a distribuição da matéria escura e a testar os modelos utilizados para explicar a formação das estruturas do Universo.

Apesar dos resultados, os investigadores reconhecem que ainda existe margem para melhorar estas estimativas.

As futuras observações do DESI, combinadas com novos dados da missão Gaia, deverão permitir estudar estrelas ainda mais distantes e compreender melhor a distribuição de matéria nas regiões exteriores da Via Láctea.

A investigação, divulgada a 3 de novembro de 2026, encontra-se disponível no arXiv como pré-publicação científica. O grande avanço não está apenas no valor obtido, mas sobretudo no rigor com que foram avaliadas e corrigidas as fontes de erro.