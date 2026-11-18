Um inquérito a cerca de 16 mil jovens de 16 países mostra que as amizades presenciais continuam a ser as mais fortes e as mais associadas a menor solidão, ao mesmo tempo que a Inteligência Artificial (IA) e o scroll de vídeos curtos já fazem parte do dia a dia de muitos dos mais novos.

A Gallup e o Boston Children’s Digital Wellness Lab, com apoio do Pinterest Impact Fund, divulgaram um estudo sobre a forma como os jovens constroem relações no mundo digital e no presencial. Foram inquiridos 15.925 jovens entre os 15 e os 22 anos, em 16 países, e entre maio e agosto de 2026, através de questionários online em 14 países, com amostras não probabilísticas, e de entrevistas presenciais no Quénia e na África do Sul.

Segundo a mediana dos países, 93% dos jovens têm pelo menos um amigo com quem convivem sobretudo em pessoa, contra 74% que têm um amigo conhecido presencialmente mas com quem mantêm contacto principalmente online e 37% que têm um amigo próximo exclusivamente online.

As amizades presenciais recebem as melhores classificações de força e apoio, e apenas 4% dos jovens têm amizades digitais sem terem também um amigo em pessoa, o que leva os investigadores a concluir que as relações digitais parecem somar-se às presenciais e não substituí-las.

A IA como companhia

A mediana dos países indica o seguinte:

82% dos jovens já usaram IA para esclarecer uma dúvida;

já usaram IA para esclarecer uma dúvida; 68% dos jovens já usaram IA para pedir conselhos sobre uma preocupação ou decisão;

já usaram IA para pedir conselhos sobre uma preocupação ou decisão; 33% dos jovens já usaram IA como companhia ou amigo.

Este último uso é mais frequente entre os utilizadores diários (50%) e entre quem tem amigos exclusivamente online (42%, contra 26% de quem não os tem), embora os autores sublinhem que os dados não permitem concluir se a IA complementa ou substitui as relações humanas.

O uso de IA varia bastante entre países: a utilização diária vai de 20% nos Estados Unidos e no Reino Unido a 39% no Brasil, com 36% em Itália e 35% no Japão, e quase metade dos jovens nos Estados Unidos, no Reino Unido e no Canadá usou IA, no máximo, algumas vezes no último mês, incluindo os que nunca a usaram. Entre os que a usam como companhia, 45% dos australianos classificam a experiência como de alta qualidade, contra apenas 12% dos polacos, sendo a classificação intermédia a mais comum na maioria dos países.

Solidão e scroll

Depois de ajustados outros fatores, os jovens que usam IA como companhia têm uma probabilidade relativa (odds) cerca de 70% superior de reportar solidão elevada. No entanto, os autores alertam que não é possível determinar se é a solidão que leva à procura da IA, se a IA influencia a experiência social ou se outros fatores explicam a relação.

Quanto aos hábitos online, 72% dos jovens com acesso regular à Internet fazem scroll de conteúdos curtos com frequência, e seis em cada 10 recorrem a esta prática frequentemente ou sempre quando se sentem sós, sendo que, entre quem a utiliza, o scroll e o tempo passado com alguém em pessoa são considerados igualmente úteis.

Ainda assim, a solidão elevada desce de 32% para 21% à medida que aumenta a qualidade da amizade presencial, ao passo que se mantém praticamente inalterada (33%, 32% e 33%) entre os diferentes níveis de qualidade das amizades exclusivamente online.

O papel do contexto social

Menos de um em cada 20 jovens não tem nenhum dos três tipos de amizade medidos, e a característica que mais se destaca neste grupo é não ter um adulto de confiança fora da família: 10% dos jovens nessa situação não têm qualquer amizade, contra 2% dos que têm esse adulto. A associação mantém-se depois de considerados o país, o género, a idade, o grau de urbanização e a qualidade da relação com os pais ou cuidadores, embora os autores recomendem cautela por se tratar de um grupo reduzido.