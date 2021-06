Jeff Bezos vai ao espaço e há petições para ficar lá

No mundo da internet circula de quase tudo! As petições são uma constante, mas há uma recente que é curiosa. Como é sabido, Jeff Bezos, CEO da Amazon e o homem mais rico do mundo tem intenções de ir ao espaço.

No entanto, há petições para que, caso Bezos vá até ao espaço… não volte à terra!

A corrida ao espaço deixou de estar apenas na cabeça das agências espaciais ou empresas privadas e está, agora, também como objetivo de grandes personalidades. A Blue Origin vai enviar o primeiro voo tripulado para o espaço e Jeff Bezos já garantiu o seu lugar.

Jeff Bezos ainda é o CEO da Amazon (até julho) e tem viagem marcada para o espaço para o próximo dia 20 de julho. Bezos irá viajar no foguetão New Shepard, e levará consigo o seu irmão Mark Bezos. Haverá um terceiro elemento que ainda não é conhecida a sua identidade, mas que pagou 23 milhões pela viagem, tendo o “bilhete” sido comprado num leilão. Este será o primeiro voo com humanos da Blue Origin.

A confirmação da viagem aconteceu a 7 de junho, e passados alguns dias foram lançadas petições para que Jeff Bezos não voltasse à terra.

A petição “Não permitam que Jeff Bezos regresse à Terra”, disponibilizada no portal change.org, já leva mais de 25 mil assinaturas. A petição “Petição para não permitir a reentrada de Jeff Bezos na Terra” já ultrapassou as 18 mil assinaturas.

Jeff Bezos, de 57 anos e com uma fortuna pessoal de mais de 150 mil milhões de dólares, dedicou grande parte da sua vida a um projeto que não vai abandonar. Embora esteja prestes a abandonar o cargo de CEO, tornar-se-á diretor-executivo e concentrar-se-á em novos produtos e iniciativas.

Além da Amazon, Bezos possui outros projetos. Por exemplo, o The Washington Post e a Blue Origin, para a qual já revelou ter grandes aspirações, como viagens espaciais turísticas