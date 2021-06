Recipe for Disaster, como levar um restaurante ao sucesso

… ou não!! Esta é a premissa bem disposta de Recipe for Disaster, um jogo de estratégia em desenvolvimento pelos Dapper Penguin Studios.

Como criar, gerir e levar um restaurante ao sucesso, é o desafio. Venham conhecê-lo melhor.

Recipe for Disaster, é um título de estratégia e gestão no sector da restauração, e coloca o jogador na farda de um cheff inexperiente, mas extremamente ambicioso.

O objetivo é claro: ganhar fama e tornar o nosso restaurante (e as nossas obras de arte culinárias) conhecidas internacionalmente.

Os Dapper Penguin Studios são uma pequena equipa de desenvolvimento mais conhecida pelo jogo de gestão, Rise of Industry, um jogo dedicado mais à indústria e à construção de um império industrial, tal como o nome sugere.

Recipe for Disaster é uma título que centra a sua atenção na gestão e crescimento do nosso próprio negócio de restauração e no qual a nossa performance como Cheff é colocada à prova.

E existem muitos e variados fatores que influenciam essa nossa performance. Por um lado a equipa que contratamos para o nosso restaurante é um aspeto extremamente importante. Existem muitos profissionais disponíveis para contratação, cada qual com as suas skills mas também, cada qual com a sua personalidade muito própria.

Esta questão das personalidades é importante, pois se não houver um sentimento de missão e um bom ambiente na equipa, dificilmente teremos sucesso no nosso negócio.

Por outro lado, os clientes que nos entram pelas portas também podem vir-se a revelar verdadeiras pedras no sapato. O jogo vai lançar contra o jogador, alguns dos clientes mais exigentes e tresloucados, capazes de levar um calmo gerente à quase loucura.

E não nos podemos esquecer que, entre tudo isto, o jogador terá ainda de ter tempo e disponibilidade para criar novas receitas e pratos a apresentar no menu.

“Recipe for Disaster em uma jogabilidade bastante divertida que permite aos jogadores uma enorme liberdade, quer no que respeita à criação do próprio espaço físico do restaurante, quer no que toca aos pormenores de decoração e indo ao pormenor da criação dos menus.” referiu Alex Mochi, da Dapper Penguin Studios, que acrescenta ainda “Ao entrar em Acesso Antecipado, neste terceiro trimestre de 2021, é-nos permitido melhorar e corrigir quaisquer situações que os jogadores detetem antes do lançamento definitivo”

Recipe for Disaster será lançado em Early Access para PC no terceiro trimestre de 2021. No entanto, há planos para as outras plataformas (não divulgadas quais).