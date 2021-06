COVID-19 leva à perda de massa cinzenta? Estudo diz que sim

O mundo continua a investigar a COVID-19. Há muitas perguntas que ainda não têm resposta e para isso é preciso continuar a estudar a doença.

A perda de olfato e de paladar tem sido dos sintomas mais frequentes. Um estudo recente revelou que tal se deve à perda de massa cinzenta.

Os sintomas da COVID-19 são diversos. No entanto, há alguns que são mais frequentes, como é o caso da perda de olfato e de paladar. Um estudo pre-print (que ainda não está na fase de revisão) revela que a doença COVID-19 leva à perda de massa cinzenta. Sites da especialidade referem que os resultados são alarmantes.

A massa cinzenta faz parte do sistema nervoso central e é composta por neurónios, estando relacionada à cognição e processamento.

O estudo revela também que a perda de massa cinzenta afeta as funções cognitivas e as memórias associadas a situações emocionais.

Identificámos efeitos significativos da COVID-19 no cérebro, com a perda de massa cinzenta. Embora a maioria dos participantes tivesse reportado apenas sintomas relativamente ligeiros (ou total ausência de sintomas, nalguns casos), o efeito era transversal. Todos os resultados significativos foram encontrados nas áreas corticais olfativas e gustativas primárias e secundárias

Apesar da descoberta, ficam ainda algumas dúvidas. Por exemplo, se a perda de massa cinzenta é consequência direta de uma entrada do vírus no cérebro ou de outros efeitos da doença. Se os danos resultantes se prolongarão no tempo, e que implicações isso poderá ter para funções cognitivas e outras no futuro.

Os vários resultados obtidos nas investigações têm servido para fazer comparações e tentar encontrar padrões. Apesar de já se perceber algumas coisas, ainda há muitas por explicar.