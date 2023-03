Já há video do embate de caça russo com o drone dos EUA

Um dos assuntos da semana tem sido a colisão de um caça russo com um drone MQ-9 Reaper dos EUA. As opiniões têm sido diversas. Recentemente os EUA divulgam momento do embate de caça russo em drone no mar Negro. Ora veja o que aconteceu.

Caça russo lança combustível quando interceta drone americano

De acordo com o Comando Europeu do exército dos EUA, um caça russo Su-27 colidiu com um drone americano MQ-9 Reaper sobre o Mar Negro esta terça-feira. A perda do drone do MQ-9 Reaper foi completa, segundo as informações.

Um vídeo divulgado recentemente pelo Comando Europeu das Forças Armadas dos Estados Unidos mostra momentos críticos no encontro entre as duas aeronaves no ar. O vídeo foi registado pela câmara do drone MQ-9 Reaper. No vídeo é possível ver um caça russo Sukhoi SU-27 a aproximar-se e a despejar combustível aquando da interceção do drone americano.

Os Estados Unidos acabaram por derrubaram o drone em águas internacionais a sudoeste da Crimeia. Segundo o que foi revelado, os operadores procederam à limpeza de dados e software sensível, mitigando assim o risco de informações secretas serem obtidas pelo inimigo.

Moscovo veio referir que ia tentar recuperar os destroços do drone. No local está já uma equipa russa com esse objetivo.

