Mar Negro: Caça russo colide com drone MQ-9 Reaper dos EUA

De acordo com o Comando Europeu do exército dos EUA, um caça russo Su-27 colidiu com um drone americano MQ-9 Reaper sobre o Mar Negro esta terça-feira. A perda do drone do MQ-9 Reaper foi completa.

Drone MQ-9 Reaper tem autonomia para 24h

Neste clima de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o Mar Negro tem sido uma área ainda com vigilância da NATO. Esta zona costuma ser palco de interações entre drones e aeronaves dos países dessa aliança militar e das Forças Armadas russas.

James Hecker, comandante das Forças Aéreas dos EUA Europa e Forças Aéreas Africanas , referiu que...

O nosso avião MQ-9 estava a conduzir operações de rotina no espaço aéreo internacional quando foi intercetado e atingido por um avião russo, resultando num acidente e na perda completa do MQ-9

O drone MQ-9 Reaper é uma aeronave pilotada remotamente, do tipo MALE, ou seja, de média altitude e longo alcance. Este drone está equipado com sensores ultramodernos, que permitem ajudar a realizar operações de vigilância a uma velocidade de cruzeiro de 335km/h. Este modelo de drone tem uma envergadura de 20 metros e a autonomia ultrapassa as 24 horas de voo.

Este tipo de aparelho tem a capacidade para transportar vários tipos de armas, como bombas guiadas por laser, ou por GPS. Em Terra, a tripulação é composta por 4 pessoas.

James Hecker acusou os aviões russos de realizaram manobras "pouco profissional". O comandante garantiu que os Estados Unidos e os aliados "continuarão a operar no espaço aéreo internacional".