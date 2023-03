Quem anda com frequência de bicicleta sabe da necessidade de ter ferramentas. As bicicletas também avariam e nada como ter as chaves de ferramentas sempre à mão. Hoje damos a conhecer a BIKFIX, a multiferramenta para bicicleta e não só.

Acidentes e avarias estão sempre a acontecer! Para as situações de emergência, nada como ter o equipamento certo para o caso de se fazer qualquer tipo reparação.

A BikFix da Prozis é uma ferramenta com várias utilidades, mas direcionada para as bicicletas. Quando está fechada, mede 9 cm de comprimento e pesa 160 g. Tendo em conta o tamanho, esta ferramenta cabe num bolso podendo ser facilmente transportada quando andamos de bicicleta!

Toda a estrutura é feita de aço inoxidável 2CR13, adequada para ambientes adversos e exigentes. A ferramenta tem 6 tipos diferentes de pontas + 1 suporte para pontas.

Principais especificações da BIKFIX

Número de ferramentas: 14

14 Material principal: Aço inoxidável 2CR13

Aço inoxidável 2CR13 Peso : 160 g

: 160 g Dimensões: 92,5 x 41 x 13,2 mm

Aproveitem a promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dão-lhe a possibilidade de adquirir esta multiferramenta BIKFIX com um desconto de 10%, usando o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda) e as ofertas apresentadas na imagem seguinte. Aproveitem as promoções só hoje.