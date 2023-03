Sugestão Pplware: Impressoras 3D e máquina de corte e gravação a laser

As impressoras 3D e máquinas de gravação e corte a laser são máquinas ideais para alguns ambientes profissionais e também para muitos projetos domésticos. Existem soluções que se adaptam às mais diversas exigências e os preços variam também muito consoante o resultado final. Veja estas opções para os seus projetos DIY.

Anycubic Kobra Go

A Anycubic Kobra Go recorre ao filamento para o trabalho impresso através de um sistema de eixos Z-axis comum, sendo compatível com PLA, ABS, PETG & TPU. A área de impressão é de 22 x 22 cm com uma altura máxima de 25 cm.

Imprime a uma velocidade máxima de 100mm/s e conta com sensores inteligentes que detetam quebras de corrente ou de filamento, cancelando a impressão e retomando logo que o problema esteja resolvido.

O controlo será feito através de um pequeno painel de 2,4" tátil. Além disso, a peça é impressa sobre uma placa de construção magnética de aço flexível para uma fácil remoção.

A impressora 3D Anycubic Kobra Go está disponível por apenas 158,40€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto TCANYKG. O envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e gratuita.

FLSUN V400

A FLSUN V400 é uma impressora 3D de topo que imprime com recurso a filamento, mas em sistema Delta, em vez do cartesiano. A área de impressão é cilíndrica com um raio de 300 mm, até uma altura de 410 mm.

A velocidade de impressão é de 400 mm/s, bastante mais rápido que a opção anterior. As camadas podem atingir uma altura entre os 0,05 e os 0,3 mm com uma precisão de 0,15mm.

A plataforma de impressão é maleável, o que garante que a remoção da peça aconteça de forma mais fácil e sem perigo de danificar algum pormenor mais pequeno. O painel tátil ajuda também na utilização da máquina, além disso, pode ser ligada ao Wi-Fi ou USB para transferência de ficheiros.

A impressora 3D FLSUN V400 está disponível em promoção por um preço de 748,99€ (IVA incluído). O envio é feito a partir de armazém europeu, sem custos adicionais na entrega.

Ortur Laser Master 3 10W

A gravadora Ortur Laser Master 3 oferece uma área de impressão generosa, de 400 x 400 mm, adequada para trabalhos de dimensões já consideráveis. A estrutura tem dimensões de 580 x 550 x 150 mm e um peso de 6,5 kg.

A nova gravadora Laser Master 3 está equipada com uma motherboard OLM-ESP-PRO-V2.4. Tem uma precisão de 0,05 x 0,1 mm, com um ponto focal de um quarto de tamanho da generalidade. Esta precisão faz com que a gravação e corte sejam muito mais bem definidos e sem marcas.

Além da gravação em mais de 1000 possibilidades, segundo a fabricante, a máquina ainda permite o corte preciso de, entre outros, couro, cartão, acrílico, papel, madeira, filtro. Madeira, por exemplo, pode cortar com espessura de até 20mm e acrílico pode ir até aos 30mm.

O firmware que equipa esta gravadora tem um algoritmo de movimento otimizado, permitindo que a velocidade máxima passe dos habituais 4000mm/min para 10000mm/min, sendo anunciadas velocidades de 0 aos 20000mm/min.

É totalmente compatível com os mais populares softwares de controlo de gravação laser, como o gratuito e open-source LaserGRBL. A impressão e corte podem ser controladas via App, por Wi-Fi, o que agiliza bastante todo o processo, podendo, por exemplo, fotografar um elemento e imprimi-lo a laser de forma quase imediata e sem constrangimentos.

A gravadora laser Ortur Laser Master 3 10W está disponível por apenas 495€ (IVA incluído) com o código de desconto TCLRTM. Também neste caso, o envio é feito a partir da europa, gratuito e sem encargos.

