Já há rede móvel Digi na sua zona? Saiba já como pode ver

Pelo país, há informações que a Digi está a trabalhar nas suas próprias infraestruturas de comunicações. Os testes à rede já começaram e já é inclusive possível saber se na sua zona já há cobertura da operadora romena.

Como saber se já há rede Digi na sua zona?

De acordo com informações que chegaram ao Pplware, a rede móvel Digi está neste momento identificada como 26802. Para saber se já há cobertura na sua zona, basta ir às Definições do seu smartphone > Rede Móvel e na seleção de rede tirar o visto de automático. Após esta alteração, deverá aparecer a lista de redes detetadas pelo seu smartphone.

No iPhone ir a Definições > Dados Móveis > SIM (rede atual) > Seleção da rede

No Android ir a Definições > Rede Móvel > Dados Móveis > Operadora > Desativar a seleção de rede automática

A DIGI é uma empresa de telecomunicações com raízes na Roménia que atua principalmente na Europa, oferecendo serviços de comunicações móveis, Internet e TV. A empresa é conhecida por fornecer serviços de telecomunicações com uma boa relação custo-benefício, muitas vezes com preços competitivos e pacotes atraentes para os seus clientes.

Numa publicação feita no LinkedIn (em março deste ano), Ricardo José Saraiva, refere que "atualmente o mapa da Caça às Antenas da DIGI Portugal conta com o registo de mais de 2000 sites no Continente e Ilhas, pode ser consultado no endereço https://lnkd.in/eY4dEjSW".