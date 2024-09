Smart Band 9 da Xiaomi chega a Portugal por 39,99 euros

Ter no pulso um dispositivo inteligente não precisa de ser caríssimo e prova disso é a proposta da Xiaomi que chega, agora, a Portugal. Por 39,99 euros, os utilizadores já podem equipar-se com a Smart Band 9, que oferece uma série de funcionalidades que valorizam o bem-estar.

Após ter sido lançada globalmente, a Xiaomi Smart Band 9 está agora disponível em Portugal, com uma vasta gama de funcionalidades dedicadas ao bem-estar dos utilizadores. Além dos níveis de stress e pontuações de vitalidade para gerir o seu bem-estar diário, a Smart Band 9 chega mais preparada para monitorizar os sinais vitais do utilizador:

Oferece mais precisão da monitorização da frequência cardíaca;

Garante um acompanhamento mais fiável da frequência cardíaca e dos níveis de SpO₂ ao longo do dia;

Assegura a monitorização da frequência cardíaca em repouso durante 7 dias.

Com a Smart Band, o utilizador poderá ter acesso à monitorização do sono com um relatório detalhado após 7 noites de utilização, cobrindo o horário de sono, continuidade do sono, sestas, stress ao longo do dia e exercício antes de dormir, e oferecendo recomendações personalizadas para melhorar a qualidade do sono.

Em matéria de desporto, a Smart Band 9 suporta mais de 150 modos, e está equipada com funcionalidades especializadas para corrida e ciclismo - incluindo 10 cursos de corrida no pulso e métricas como VO₂ max e tempo de recuperação.

Tudo isto desenhado para melhorar a eficiência do treino e otimizar o desempenho.

Xiaomi Smart Band 9 quer contribuir para o bem-estar pessoal

Equipada com uma bateria de 233 mAh, a Xiaomi Smart Band 9 anuncia até 21 dias de utilização contínua, tornando-se na companheira ideal para um estilo de vida ativo.

Com um ecrã AMOLED de 1,62", esta pulseira inteligente atinge até 1200 nits de brilho máximo, garantindo uma visibilidade clara, mesmo em ambientes exteriores com muita luz.

Em Portugal, a Smart Band 9 da Xiaomi está disponível nas cores Midnight Black e Mystic Rose. Estas são complementadas por uma estrutura em liga de alumínio fosco, que oferece um visual sofisticado que pode ser combinado com uma gama de acessórios versáteis para qualquer ocasião.

Os interessados podem adquirir a Smart Band na Xiaomi Store e nos estabelecimentos habituais, a partir de hoje, com o PVP de 39,99 euros.

