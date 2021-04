Internet: Portugueses com downloads acima dos 50 Mbps (em acesso fixo)

A velocidade da Internet em Portugal tem vindo a crescer substancialmente. É verdade que ainda existem vários locais onde não há qualquer tipo de cobertura e nesse sentido espera-se que o 5G venha dar uma enorme ajuda assim com o serviço da Starlink.

A ANACOM lançou recentemente o resultado de testes de mais de 1,4 milhões de testes à Internet. Saibam quais os resultados dos portugueses.

Internet – Download: 50 Mbps (fixo) e 7Mbpz (móvel) e Upload – 22 Mbps fixo e 5 Mbps móvel

Metade dos testes à Internet realizados em todo o país na ferramenta da ANACOM apresentaram velocidades de download de 50 Mbps ou mais, nos acessos fixos residenciais; e de 7 Mbps ou mais, nos acessos móveis.

Nas velocidades de upload, metade dos testes registaram 22 Mbps ou mais, nos acessos fixos residenciais; e 5 ou mais Mbps nos acessos móveis.

No território continental os melhores resultados verificaram-se na Área Metropolitana de Lisboa (AML), no download, e na região Centro, no upload.​ O Algarve registou os valores mais baixos em velocidade de download (38,2 Mbps) e de upload (19,8 Mbps).

Ainda em relação à velocidade dos serviços de acesso fixo à Internet, verificou-se um valor de download mediano superior a 40 Mbps em 198 concelhos (64%) e inferior ou igual a 24 Mbps em 39 concelhos (13%), neste último caso maioritariamente localizados em regiões do interior do território continental.

Quanto aos acessos móveis à Internet, os melhores resultados, ao nível nacional, verificaram-se nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, com metade dos testes a apresentarem velocidades de download de cerca de 12,1 Mbps (Açores) e de 11,6 Mbps (Madeira) ou mais; e de upload de 5,1 Mbps (RAA e RAM) ou mais.

Em Portugal continental, os melhores resultados da Internet no download verificaram-se no Alentejo e AML.​ Os valores mais baixos registaram-se no Algarve, com velocidades medianas de 5,7 Mbps de download e de 4,4 Mbps de upload.

