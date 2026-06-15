Reino Unido vai proibir as redes sociais a menores de 16 anos

O governo britânico anunciou uma medida drástica que irá impedir o acesso de jovens com menos de 16 anos às principais redes sociais. Esta nova legislação, prevista para entrar em vigor em 2027, tem como objetivo reforçar a segurança dos menores no ambiente virtual.

Reino Unido toma decisão difícil mas necessária

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, apresentou o plano salientando que, embora reconheça os benefícios que a tecnologia traz aos jovens, a prioridade absoluta deve ser a proteção dos mesmos.

Segundo o governante, a escolha por uma proibição total reflete a necessidade de agir perante os perigos crescentes a que as crianças estão expostas diariamente, tornando-se a melhor decisão para o país.

Não é algo que eu faça de ânimo leve, e não vou apresentá-lo como se não tivesse custos, como se as redes sociais não tivessem trazido quaisquer benefícios aos jovens, porque é evidente que isso está errado. Mas governar tem sempre a ver com escolhas, e para mim é claro que uma proibição total é a escolha certa.

A medida será ainda mais rigorosa do que a adotada na Austrália, abrangendo gigantes tecnológicas como o TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, Facebook e X. No entanto, aplicações de mensagens diretas, como o WhatsApp e o Signal, não serão incluídas nesta restrição.

Adicionalmente, as plataformas deverão bloquear transmissões ao vivo para menores de 16 anos e desativar funcionalidades que permitam o contacto de estranhos, mantendo estas barreiras ativas por predefinição até aos 17 anos para evitar uma transição abrupta de idade.

Inteligência artificial e o futuro da lei das redes sociais

O plano legislativo também impõe limites severos a chatbots de inteligência artificial (IA), exigindo a verificação de maioridade para sistemas que simulem interações de cariz sexual.

Starmer pretende ver a proposta aprovada antes do final do ano, avançando para a implementação na primavera de 2027, uma iniciativa que conta com o apoio de cerca de 90% dos pais britânicos que defendem uma idade mínima de acesso.

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