Internet esteve à beira do colapso e o PHP só tem um funcionário?

A internet quase foi abaixo e a culpa é de uma linguagem de programação que sustenta a maioria dos sites. Cerca de 70% de toda a web depende diretamente do PHP para correr lojas, blogues e serviços do dia a dia. Há poucos dias, a descoberta de duas falhas graves gerou pânico e obrigou a atualizações imediatas. O susto foi enorme, mas a raiz da falha expôs um problema muito mais profundo e ignorado pela indústria.

PHP: a verdade sobre a segurança web

Por trás desta ferramenta basilar não está uma multinacional com recursos infindáveis, mas uma fundação sem fundos suficientes para operar com tranquilidade. A entidade responsável pelo PHP mantém apenas um único funcionário permanente a tempo inteiro, apoiado por 14 colaboradores externos em regime parcial. Trata-se de uma equipa minúscula a assegurar o funcionamento de milhões de páginas na rede, vivendo de donativos voluntários e subsídios ocasionais.

Pressão da IA sobre uma equipa no limite

A rotina desta estrutura complicou-se com a explosão das ferramentas de inteligência artificial no último ano. Se a automação ajuda investigadores a detetar falhas antigas, também provocou uma enxurrada de código submetido que quase duplicou face ao ano anterior. Sem reforço de pessoal, a equipa tem de analisar manualmente relatórios e sugestões para separar alertas reais de disparates gerados por algoritmos.

Desta vez, o pior foi travado porque várias empresas de segurança cooperaram diretamente com a fundação antes que o desastre se materializasse. Fornecedores de proteção de rede registaram milhões de tentativas de invasão assim que as vulnerabilidades se tornaram públicas. Os remendos fecharam a porta nos sistemas atualizados, mas o verdadeiro perigo continua ativo longe dos holofotes.

Perigo das versões que ninguém quer atualizar

A maior ameaça à segurança não vem das falhas no código moderno, mas do número absurdo de servidores parados no tempo. Uma fatia massiva da internet continua a correr o PHP 7 ou versões ainda mais antigas que perderam suporte há anos. Qualquer nova brecha descoberta deixa estas máquinas totalmente vulneráveis a ataques que varrem a rede sem qualquer obstáculo.

Mudar para versões modernas quebra frequentemente a compatibilidade e exige reescrever código antigo. Por isso mesmo, muitas empresas evitam a atualização enquanto tudo continuar a funcionar sem erros visíveis. O argumento financeiro fala mais alto e ninguém quer pagar horas de desenvolvimento técnico até que o servidor acabe invadido e comprometa dados vitais.

Enquanto o código que move grande parte da internet depender do esforço de uma equipa microscópica e mal financiada, novos sustos são inevitáveis. Os alertas sucedem-se, mas a resistência em abandonar software descontinuado mantém as portas abertas aos invasores. A vulnerabilidade não está apenas no código, mas no descaso com a infraestrutura que todos usam de graça.