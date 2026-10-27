Quantcast
Internet

Internet esteve à beira do colapso e o PHP só tem um funcionário?

0 Comentários

A internet quase foi abaixo e a culpa é de uma linguagem de programação que sustenta a maioria dos sites. Cerca de 70% de toda a web depende diretamente do PHP para correr lojas, blogues e serviços do dia a dia. Há poucos dias, a descoberta de duas falhas graves gerou pânico e obrigou a atualizações imediatas. O susto foi enorme, mas a raiz da falha expôs um problema muito mais profundo e ignorado pela indústria.

PHP: a verdade sobre a segurança web

Por trás desta ferramenta basilar não está uma multinacional com recursos infindáveis, mas uma fundação sem fundos suficientes para operar com tranquilidade. A entidade responsável pelo PHP mantém apenas um único funcionário permanente a tempo inteiro, apoiado por 14 colaboradores externos em regime parcial. Trata-se de uma equipa minúscula a assegurar o funcionamento de milhões de páginas na rede, vivendo de donativos voluntários e subsídios ocasionais.

Pressão da IA sobre uma equipa no limite

A rotina desta estrutura complicou-se com a explosão das ferramentas de inteligência artificial no último ano. Se a automação ajuda investigadores a detetar falhas antigas, também provocou uma enxurrada de código submetido que quase duplicou face ao ano anterior. Sem reforço de pessoal, a equipa tem de analisar manualmente relatórios e sugestões para separar alertas reais de disparates gerados por algoritmos.

Desta vez, o pior foi travado porque várias empresas de segurança cooperaram diretamente com a fundação antes que o desastre se materializasse. Fornecedores de proteção de rede registaram milhões de tentativas de invasão assim que as vulnerabilidades se tornaram públicas. Os remendos fecharam a porta nos sistemas atualizados, mas o verdadeiro perigo continua ativo longe dos holofotes.

Perigo das versões que ninguém quer atualizar

A maior ameaça à segurança não vem das falhas no código moderno, mas do número absurdo de servidores parados no tempo. Uma fatia massiva da internet continua a correr o PHP 7 ou versões ainda mais antigas que perderam suporte há anos. Qualquer nova brecha descoberta deixa estas máquinas totalmente vulneráveis a ataques que varrem a rede sem qualquer obstáculo.

Mudar para versões modernas quebra frequentemente a compatibilidade e exige reescrever código antigo. Por isso mesmo, muitas empresas evitam a atualização enquanto tudo continuar a funcionar sem erros visíveis. O argumento financeiro fala mais alto e ninguém quer pagar horas de desenvolvimento técnico até que o servidor acabe invadido e comprometa dados vitais.

Enquanto o código que move grande parte da internet depender do esforço de uma equipa microscópica e mal financiada, novos sustos são inevitáveis. Os alertas sucedem-se, mas a resistência em abandonar software descontinuado mantém as portas abertas aos invasores. A vulnerabilidade não está apenas no código, mas no descaso com a infraestrutura que todos usam de graça.

Internet vai tremer nos próximos 18 meses: o caos no PHP é apenas o começo

PUB
Autor: Pedro Simões
Partilhar:
Tags:
funcoinário Internet PHP

PUB.

Questão Semanal

Faria uma viagem num robotáxi, sem qualquer condutor humano ao volante?

Ver Resultados

Loading …

Arquivo de Questões

PUB.

Velocímetro Pplware

Teste a velocidade da sua Internet
Cortar a maçã ao meio? Anúncio da Samsung não perdoa as falhas do iPhone Duo
Artigo anterior

Cortar a maçã ao meio? Anúncio da Samsung não perdoa as falhas do iPhone Duo
Apple confirma defeito em algumas unidades do iPhone Duo
Próximo artigo

Apple confirma defeito em algumas unidades do iPhone Duo
PUB

Comentários

0

Deixe um comentário

PUB
Aviso

Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.