PHP2Shell: disponibilizadas atualizações urgentes para corrigir duas falhas críticas

Conforme informámos esta manhã, foram identificadas duas vulnerabilidades críticas no PHP que podem permitir a execução remota de código em servidores web, sem necessidade de autenticação. As falhas, conhecidas como PHP2Shell, afetam diferentes configurações e levaram à disponibilização urgente de atualizações de segurança.

O PHP é uma das tecnologias mais utilizadas no desenvolvimento de aplicações web, pelo que a descoberta de vulnerabilidades no seu funcionamento interno representa um risco significativo para os serviços que dependem desta linguagem. As falhas, identificadas como CVE-2026-109618 e CVE-2026-109619, estão relacionadas com a gestão de memória e o tratamento de dados internos durante o processamento de pedidos HTTP.

Segundo os investigadores da Wiz, os problemas existem há décadas, mas a complexidade necessária para demonstrar a sua exploração dificultou a descoberta de um ataque funcional. A investigação contou com o apoio de modelos avançados de Inteligência Artificial, que permitiram ultrapassar algumas das dificuldades técnicas envolvidas.

PHP2Shell coloca diferentes servidores web em risco

As vulnerabilidades afetam instalações PHP que processam pedidos web, incluindo ambientes com PHP-FPM, Apache com mod_php, php-cgi, FrankenPHP e LiteSpeed. As configurações que utilizam mod_php são consideradas particularmente vulneráveis, tendo sido demonstrada a possibilidade de executar código remotamente através de um único pedido não autenticado, antes mesmo de ser executado o código da aplicação.

A primeira falha, CVE-2026-109618 , está relacionada com a gestão de situações de memória insuficiente, que podem interromper operações enquanto determinadas estruturas internas ainda não estão completamente inicializadas.

, está relacionada com a gestão de situações de memória insuficiente, que podem interromper operações enquanto determinadas estruturas internas ainda não estão completamente inicializadas. A CVE-2026-109619, por sua vez, resulta da utilização de referências a dados internos cuja memória foi anteriormente libertada, permitindo que pedidos posteriores reutilizem informação inválida.

Além da execução remota de código, a investigação da Wiz demonstrou a possibilidade de aceder a informações presentes na memória dos processos PHP, incluindo dados potencialmente sensíveis, como palavras-passe, tokens de autenticação e chaves de API.

Atualizações de segurança já estão disponíveis

A equipa responsável pelo PHP disponibilizou correções nas versões 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 e 8.2.35, recomendando a atualização imediata dos sistemas afetados. Para instalações Linux, os administradores devem verificar os pacotes disponibilizados pelos fornecedores das respetivas distribuições, uma vez que algumas correções podem ser integradas em versões anteriores através de atualizações de segurança.

As versões PHP 8.1 e anteriores já não têm suporte oficial do projeto, embora alguns fornecedores continuem a disponibilizar correções através de contratos de manutenção prolongada. Foram também disponibilizadas correções mínimas ao nível do código-fonte para as versões 7.4, 8.0 e 8.1, destinadas a quem mantém instalações próprias.

Perante o potencial impacto destas vulnerabilidades e a possibilidade de comprometer servidores sem autenticação, a atualização do PHP deve ser considerada prioritária, especialmente em sistemas acessíveis através da Internet. Os administradores devem ainda verificar a manutenção das versões instaladas e planear a migração dos ambientes que se aproximam do fim do suporte de segurança.

A gravidade da situação levou até o Centro Nacional de Cibersegurança do Reino Unido (em inglês, NCSC) a recomendar que as organizações ponderem retirar temporariamente de funcionamento os sistemas que não possam ser atualizados nem protegidos adequadamente.