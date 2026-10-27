Cortar a maçã ao meio? Anúncio da Samsung não perdoa as falhas do iPhone Duo

A rivalidade no mercado dos smartphones ganhou novo fôlego com a Samsung a atacar o mais recente lançamento da Apple. Desta vez, a tática passou por um vídeo patrocinado no Instagram, onde uma maçã verde é cortada ao meio numa alusão ao iPhone Duo. A tentativa de dobrar a fruta serve de deixa para destacar o Galaxy Z Fold 8.

Samsung volta a focar-se no dobrável da Apple

Em vez de apostar num anúncio nos seus canais formais, a marca recorreu a criadores de conteúdo para gerar burburinho imediato. O vídeo correu as redes sociais ao evidenciar dados práticos para os utilizadores. A mensagem é crua e sem rodeios: a experiência acumulada nos ecrãs flexíveis traz vantagens que quem chega agora ainda não consegue replicar.

Uma maçã cortada e trunfos na balança

No centro da comparação estão o peso e a espessura, onde a fabricante asiática mantém vantagem clara. O Galaxy Z Fold 8 surge apresentado como 1,6 milímetros mais fino do que o modelo da concorrência. Além disso, pesa menos cerca de 50 gramas, um corte substancial para quem segura e transporta um aparelho deste género durante todo o dia.

O vídeo remata com a ideia de que a marca está anos à frente no segmento dobrável. Estas picardias publicitárias não são inéditas, repetindo estratégias antigas que satirizavam filas à porta das lojas ou a retirada de componentes. Na comunidade, há quem ache graça à provocação e quem aponte o dedo a uma postura desnecessariamente infantil.

Ecrãs a estalar e encomendas até janeiro

O timing da campanha foi cirúrgico. O iPhone Duo chegou aos balcões na última sexta-feira e os primeiros relatos de problemas mecânicos multiplicam-se. Há utilizadores a reportar dobras que estalam logo após o primeiro contacto, linhas verdes no ecrã e folgas na dobradiça, situações que a marca norte-americana já estará a investigar internamente.

Ainda que os casos possam resumir-se a lotes pontuais, a internet não perdoou e colou o rótulo de crackgate ao caso. Fabricar dobráveis traz desafios complexos de durabilidade que a própria concorrência sentiu na pele no passado. Contudo, em produtos com preços acima dos dois mil euros, a tolerância dos consumidores a falhas deste género é praticamente nula.

Para agravar a situação, o iPhone Duo enfrenta escassez severa nas lojas, com entregas oficiais adiadas para o final de janeiro. Com envios a conta-gotas para as superfícies comerciais, muitos clientes que procuram um dobrável maduro e testado acabam por olhar com outros olhos para a proposta rival, disponível de imediato e sem estas incertezas de hardware.