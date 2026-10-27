Apple confirma defeito em algumas unidades do iPhone Duo

Poucos dias depois de ter começado a vender o seu primeiro iPhone dobrável, a Apple admitiu que algumas unidades apresentam problemas no ecrã interior e indicou que os utilizadores afetados podem pedir a substituição através da AppleCare.

O iPhone Duo, que se abre como se fosse um passaporte, começou a ser enviado na semana passada, num lançamento marcado por filas de clientes em vários países, por stock limitado e por encomendas online esgotadas em poucos minutos. Ao longo do fim de semana foram surgindo imagens de dispositivos com fissuras e linhas no ecrã interior, junto à dobradiça central. A Apple já reconheceu o problema.

A justificação da Apple

Numa declaração enviada ao 9to5Mac, a Apple afirma ter conhecimento de um problema que afeta o ecrã interior de um pequeno número de unidades e recomenda aos utilizadores que o detetem que contactem a AppleCare para obter uma substituição. A empresa acrescenta que os dispositivos afetados tendem a mostrar o problema rapidamente, mas não comentou qual poderá ser a sua origem.

Na mesma declaração, sublinha que a reação dos primeiros utilizadores ao iPhone Duo tem sido muito positiva e que os programadores estão a atualizar rapidamente as aplicações para tirar partido do novo formato.

A análise da iFixit

Uma hipótese sobre a causa deste problema veio da iFixit, empresa conhecida pelas desmontagens de equipamentos eletrónicos e pelos guias de reparação. Com base em vídeos de desmontagem, patentes e tomografias, a empresa construiu uma simulação 3D da dobradiça e comparou-a com os locais onde os danos foram reportados, concluindo que estes se concentram logo abaixo do ponto onde o cabo do ecrã passa por baixo do painel, perto de uma barra de suporte central.

Segundo a iFixit, essa barra poderá não se estar a afastar do caminho do ecrã quando o telemóvel é dobrado, o que criaria um pequeno ponto de tensão junto à zona onde as fissuras foram observadas. Apesar destas conclusões, que a Apple não comentou, a iFixit considera que o iPhone Duo é o telemóvel dobrável mais fácil de reparar entre todos os que já testou.

Entretanto, na opinião de Francisco Jeronimo, vice-presidente da consultora International Data Corporation (IDC), citado pela Reuters, a oferta de substituição é o primeiro passo certo por parte da Apple. O analista recordou os problemas do Galaxy Fold original, da Samsung, em 2019, para defender que uma resposta rápida e transparente pode limitar os danos à categoria.

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