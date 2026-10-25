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Internet vai tremer nos próximos 18 meses: o caos no PHP é apenas o começo

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A descoberta recente de duas vulnerabilidades críticas no PHP colocou a Internet sob forte pressão e serviu de aviso sério para a cibersegurança. O problema ganha peso imediato pelo alcance prático da linguagem, presente em cerca de setenta por cento dos sites em todo o mundo. A gravidade das falhas obrigou governos, agências e muitas empresas a retirar temporariamente plataformas e serviços do ar para conter riscos.

Caos no PHP é apenas o começo

Quem esperava que o incidente fosse um caso isolado recebeu um alerta bem mais pessimista vindo da Anthropic. Jason Clinton, um dos responsáveis pela segurança da empresa, avisou publicamente que o panorama global vai piorar bastante antes de apresentar melhorias consistentes. Segundo o especialista, o setor terá pela frente cerca de dezoito meses de fortes turbulências operacionais.

Desequilíbrio perigoso entre ataque e defesa

A raiz deste novo período de instabilidade reside no fosso evidente entre a capacidade de descoberta das ferramentas de inteligência artificial e a velocidade de resposta das equipas técnicas. Os modelos avançados conseguem agora varrer repositórios legados em poucas horas à procura de brechas lógicas complexas. Em contrapartida, os administradores de sistemas continuam dependentes de processos manuais de validação, testes de compatibilidade e distribuição lenta de correções em milhares de servidores.

O próprio caso do PHP espelha essa mudança de paradigma, já que a deteção partiu de sistemas automatizados com recurso a inteligência artificial. A própria OpenAI confirmou a relevância do evento, sublinhando que este marca o início de uma etapa em que fragilidades com impacto à escala da internet deixam de ser raridades teóricas e passam a surgir com frequência.

Contra-ataque das equipas de desenvolvimento

A contenção destas ameaças exige uma transformação profunda na rotina de quem programa e mantém serviços em produção. O intervalo de dezoito meses apontado pela indústria representa precisamente a janela necessária para que os mecanismos de proteção recuperem o terreno perdido. Até lá, a infraestrutura global continuará exposta a quem conseguir utilizar a mesma capacidade analítica com intenções maliciosas.

A resposta definitiva passa por colocar modelos inteligentes a trabalhar diretamente no fluxo de desenvolvimento, bloqueando falhas antes de o código chegar aos servidores públicos. Contudo, atualizar todo o parque informático da rede mundial não acontece com um clique. Milhares de servidores continuam a correr versões antigas por inércia operacional ou dependência de aplicações descontinuadas.

O abalo recente em torno do código do PHP comprova que as rotinas tradicionais de auditoria ficaram ultrapassadas perante a nova velocidade de varrimento de código. Sem uma aceleração urgente na aplicação de atualizações e sem a introdução de defesas automatizadas nos servidores, as interrupções de serviço e os sustos na rede vão continuar a ditar o ritmo nos próximos tempos.

PHP2Shell: há duas falhas críticas no PHP! Correções chegam hoje

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
Anthropic Internet PHP

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Comentários

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  1. ZA
    Zé Fonseca A.

    O tema do php por acaso foi diferente. A vulnerabilidade foi descoberta em 2024 numa auditoria de segurança, o que acontece é que era algo muito complexo de criar um exploit, seriam precisas equipas grandes só para o fazer, então sentaram-se mais de 2 anos em cima do assunto porque o próprio patch não era simples, até que a consultora de segurança fartou-se e como agora é possível criar exploit com pouco esforço decidiu encostar a php à parede e dar um deadline para lançarem ao público a vulnerabilidade.

    a deteção não foi feita com recurso a llms, a criação do exploit é que poderia ser feita, mas até agora ainda não há relatos de nenhum ataque

    isso não invalida o que aconteceu a semana passada, foram pelo menos 5 ou 6 projectos que foram atacados com recurso a llms

    Responder

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