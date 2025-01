IA: DeepSeek está “debaixo de fogo” com origem nos EUA

A evolução tecnológica e digital já aconteceu na área da inteligência artificial. A chinesa tecnológica DeepSeek criou um modelo de inteligência artificial super poderoso, quase 16x mais barato que o ChatGPT. Os Estados Unidos aplaudiram a evolução como uma "chamada de atenção" para o seu próprio pais. Nos últimos dias a plataforma DeepSeek tem estado a receber constantes ataques.

A China quer liderar a área da Inteligência Artificial e os Estados Unidos tremeram com o anúncio do DeepSeek, o grande rival do ChatGPT. Há várias diferenças entre o DeepSeek e o ChatGPT.

Começando pelo investimento, se o ChatGPT com o GPT-4o foram necessários investir cerca de 100 milhões de dólares, a "solução chinesa" custou pouco mais de 6 milhões. Segundo as informações, foram apenas necessários 2000 chips para criar um poderosíssimo modelo de inteligência artificial.

O estudo da ferramenta DeepSeek foi publicada online e tem apenas 22 páginas - saber mais aqui.

Estados Unidos da América atacam DeepSeek?

Segundo a imprensa oficial chinesa, os ataques cibernéticos de grande escala que atacam o modelo de inteligência artificial generativa DeepSeek R-1 têm origem nos Estados Unidos da América.

Segundo as informações veiculadas, os ataques contra a DeepSeek começaram no início do mês e atingiram o pico entre segunda e terça-feira.

Numa comunicação no portal da DeepSeek é referido que...

Na sequência de ataques maliciosos em grande escala contra os serviços DeepSeek, limitámos temporariamente os registos para garantir a continuidade do serviço. Os utilizadores existentes podem iniciar sessão normalmente. Obrigado pela sua compreensão e apoio

A plataforma continua a funcionar com "um desempenho degradado", admitiu a DeepSeek.

De referir também que o DeepSeek foi treinado com cerca de 15 tera tokens de palavras (ou seja, 15 biliões de palavras). Se um humano tivesse de ler todas estas palavras, e se o fizesse 24h por dia, precisaria de 100 mil anos para ler tudo. Impressionante!