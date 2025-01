O Relógio do Juízo Final continua a aproximar-se da meia-noite

O Relógio do Juízo Final está a aproximar-se da meia-noite, e há quem esteja particularmente assustado. Atualmente a marcar 89 segundos para a meia-noite, este relógio foi criado em 1947 para alertar o público sobre a vulnerabilidade do mundo a catástrofes.

Em janeiro de 2024, o relógio foi ajustado para 90 segundos para a meia-noite... e num ano já passou 1 segundo...

O que é o Relógio do Juízo Final?

Desde 1947, o Relógio do Juízo Final tem sido uma representação metafórica da proximidade do mundo à inabitabilidade e ao desastre global devido a ações humanas.

Os fatores que influenciam o tempo deste ano incluem o risco nuclear, as mudanças climáticas e outras tecnologias emergentes, como a inteligência artificial. Alguns eventos globais que afetaram a contagem incluem a invasão russa da Ucrânia, a guerra entre Israel e o Hamas em Gaza e a crise climática em agravamento.

O futuro em contra-relógio

O relógio foi criado pelo Bulletin of the Atomic Scientists, que incluiu Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer e cientistas da Universidade de Chicago envolvidos no desenvolvimento de armas atómicas no Projeto Manhattan.

Com o Relógio do Juízo Final no seu ponto mais crítico, os receios de uma possível catástrofe atingem novos patamares. Em particular, para estudantes universitários que estão a iniciar a sua vida adulta, há preocupações sobre como os seus futuros serão afetados pelos conflitos globais atuais.

Estes são os parâmetros que fazem o "tic tac" do relógio. Basicamente, o relógio não mede o tempo real, mas sim o nível de perigo global, baseado em riscos como as armas nucleares (corrida ao armamento, conflitos entre potências), mudanças climáticas (aquecimento global, desastres naturais), biotecnologia e pandemias (como a COVID-19) ou ainda a inteligência artificial (uso militar, desinformação).

Na verdade, os ponteiros estão cada vez mais perto da "meia noite", o fim do mundo, como é também referido. São vários os momentos que fizeram o relógio acelerar, como, por exemplo:

1953 → 2 minutos para a meia-noite (EUA e URSS testam bombas de hidrogénio). 1984 → 3 minutos para a meia-noite (pico da Guerra Fria). 1991 → 17 minutos para a meia-noite (fim da Guerra Fria, redução de armas nucleares). 2020-2024 → Menos de 2 minutos para a meia-noite (ameaças nucleares, crise climática e instabilidade política global).

Apesar dos momentos que incentivam a este fim do mundo, o Relógio do Juízo Final não prevê o futuro, mas serve como um aviso para que os governos e a sociedade tomem medidas para evitar desastres globais.

Apesar do pessimismo que pode gerar, também lembra que ainda há tempo para mudar o curso da história.

Curiosidades: