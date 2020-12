Google está a testar o Dark Mode para as pesquisas no desktop

O Dark Mode é um sucesso! Atualmente, já podemos encontrar esta opção em muitas das aplicações mais conhecidas. Ainda este ano, dissemos-lhe que o Google levou à sua Pesquisa no Android e iOS o modo escuro que tantos fãs tem reunido.

Para não ficar para trás, está agora a testar esta opção de Dark Mode para desktop, na página de pesquisa do Google.

Dark Mode a ser testado nas Pesquisas do Google

Numa altura em que o Dark Mode é uma tendência em várias aplicações, é percetível a intenção de outras o disponibilizarem. Aliás, este recurso ajuda os utilizadores a poupar energia e a cuidar da sua visão, pela ausência de claridade exagerada.

Assim sendo, as aplicações estão a permitir que os utilizadores deixem as suas janelas mais escuras, por ser exatamente uma tendência. Depois de ativar o cinzento mais escuro na janela de Pesquisa no Android e iOS, o Google está a testar este modo na página de Pesquisa do desktop.

De facto, a versão que ficará, à partida, disponível para desktop será muito idêntica à que foi lançada para Android e iOS. Ou seja, o fundo branco passará a um cinzento escuro, as letras do Google perderão as suas cores, para se tornarem todas brancas, e os ícones, como Imagens, aparecem também de forma alterada.

Cinzento escuro chegou aleatoriamente

De acordo com algumas pessoas que estiveram em contacto com o Dark Mode, este foi ativado aleatoriamente, sem qualquer vontade do utilizador. Então, este modo ativou-se, por si só, nos resultados das pesquisas, ao invés de estar disponível na página principal, em Google.com.

Além disso, no Reddit, circula a informação de que não ficou disponível qualquer botão que permitisse a alternância entre um modo e o outro. Portanto, não havia forma de o alterar.

Assim sendo, a esperança é que esta funcionalidade de teste, ainda por confirmar pela Google, fique disponível para desktop, sendo possível alterar para o Dark Mode. Isto, bem como tê-lo funcional logo na página inicial, em Google.com.

De acordo com algumas imagens partilhadas, com o Dark Mode ativado, os resultados da Pesquisa aparecem num fundo cinzento escuro, o texto adota um tom cinzento mais claro e os links e nomes das páginas aparecem numa tonalidade diferente de azul.

