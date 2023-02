Gigante do e-commerce JD.com vai lançar um chatbot semelhante ao ChatGPT

Embora nem todos o considerem uma carta revolucionária, o ChatGPT agitou, definitivamente, as águas e motivou as empresas a repensar a sua oferta. Depois de algumas entidades terem anunciado estar a trabalhar em produtos semelhantes, agora foi a vez da gigante chinesa JD.com.

A JD.com, uma das maiores empresas de comércio eletrónico da China, anunciou que planeia lançar um produto semelhante ao ChatGPT, por forma a responder "às necessidades da indústria". Esta novidade surge, depois de várias empresas terem anunciado estar a trabalhar num concorrente para o ChatGPT, bem como a explorar a integração do chatbot na sua oferta existente.

A popularidade do sistema de Inteligência Artificial (IA) não se resume apenas aos milhões de utilizadores que já o visitaram, mas também às empresas que têm as suas potencialidades na mira. Uma dessas entidades é a gigante chinesa JD.com, que revelou que irá lançar uma "versão industrial" do ChatGPT. O nomeado ChatJD será também um chatbot, mas centrado nos setores do retalho e das finanças.

Segundo as informações que foram partilhadas pela JD.com, à semelhança do ChatGPT, o ChatJD será capaz de gerar conteúdos, bem como estabelecer um diálogo com os seres humanos. Além disso, e conforme adianta a CNBC, será capaz de "gerar resumos de produtos em websites de compras e ajudar na análise financeira".

A gigante chinesa espera que a sua experiência em áreas como o comércio eletrónico, logística e sistemas de pagamento possam ajudá-la a diferenciar-se do ChatGPT, acelerando o desenvolvimento e a implementação de tecnologia de IA, na China, e promovendo o desenvolvimento da economia real.

Assim como a JD.com, também a Alibaba, especializada em comércio eletrónico, revelou, durante esta semana, estar a desenvolver um concorrente para o ChatGPT com a sua assinatura.

