Por que é que temos impressões digitais, sabe?

Não, estas impressões digitais não evoluíram nos seres humanos para estes poderem ser identificados quando desbloqueiam o smartphone, a porta ou quando respondem na justiça, muito menos para certificar o seu cartão de cidadão. Há uma explicação que nos diz exatamente como chegámos a esta marca biológica.

Impressão digital diz muito do ser humano logo a partir do útero

O ser humano tem várias características biométricas utilizadas no dia a dia de forma o mais banal possível. Seja a identificar criminosos, ler o dedo para desbloquear o telefone ou abrir uma porta com a íris, tudo isto tornou-se simples de aceder. No entanto, haverá alguém que se tenha interrogado porque nascemos com estas impressões digitais?

O texto muito esclarecedor da Discover Magazine traz-nos aquele clique para podermos questionar sobre algo que manifestamente nunca pensámos como tudo surgiu. Claro, o assunto não é estranho, aliás, seguramente já deve ter ouvido dizer que não há duas impressões digitais iguais, mesmo que deixadas para trás por gémeos idênticos. Isto porque as características encontradas nos nossos dedos das mãos e dedos dos pés são o resultado tanto da natureza como da nutrição, por assim dizer.

O ambiente intra-uterino é o responsável pelas mais de 100 pequenas variações que podem ser encontradas numa impressão digital. Estas marcas minúcias incluem as pontes entre cristas, protuberâncias influenciadas por coisas como a densidade do líquido amniótico que se desloca no interior do útero.

Por outro lado, os cientistas atribuem a forma geral das impressões digitais - tipicamente categorizadas como whorl, loop ou arco - à genética. E isso significa que evoluímos para as ter.

Evolução das Impressões Digitais

Um estudo publicado na Cell Press no ano passado digitalizou o ADN de mais de 23.000 pessoas e descobriu que mais de 40 regiões diferentes do genoma estão associadas a padrões de impressões digitais. Surpreendentemente, uma das regiões mais importantes acabou por ser também responsável pela regulação do desenvolvimento de membros inteiros.

Mas apenas alguns animais selecionados (leia-se: os nossos primos primatas mais próximos e, por alguma razão, coalas) desenvolvem estes padrões únicos, e o resto do reino animal parece estar a dar-se muito bem.

Isto levanta a questão: Porque é que evoluímos para os ter em primeiro lugar?

Durante muito tempo, existiram duas escolas básicas de pensamento. Alguns cientistas acreditavam que os sulcos melhoravam o nosso sentido de tato; outros argumentavam que nos permitiam agarrar melhor as superfícies. Vamos analisar.

Benefícios das Impressões Digitais

Em 2009, uma equipa de investigadores recorreu à Física para provar que a primeira é verdadeira. Depois de esfregar um dedo artificial sobre uma superfície com padrões e de notar as frequências com que vibrava, a equipa relatou na Science que certas vibrações eram 100 vezes mais fortes do que as produzidas por uma ponta de um dedo liso.

De uma perspetiva evolutiva, uma perceção mais detalhada de coisas como texturas e formas revela-se certamente benéfica. Pode ter, por exemplo, permitido aos nossos antigos antepassados distinguir entre alimentos seguros para comer e alimentos podres, cobertos por uma camada ultrafina de bolor felpudo.

Naturalmente, esta última escola de pensamento também parece uma lógica sólida - as cristas geram mais área de superfície nas almofadas dos dedos, tal como as marcas dos pneus que impedem o seu carro de escorregar para fora da estrada, aumentando assim a fricção e, em última análise, a tração.

Mas os investigadores por detrás de outro estudo de 2009, publicado no Journal of Experimental Biology, discordaram. Verificaram que, quando comparada com uma pele completamente plana, a presença destes padrões reduz efetivamente a área de contacto por um fator de um terço. Caso encerrado?

Um termómetro na ponta dos dedos?

Não preparado para deitar fora todo o "argumento da tração", contudo, outro estudo sondou recentemente a capacidade da ponta dos dedos para regular a humidade.

Está bem documentado que esta parte do corpo humano tem uma maior densidade de glândulas sudoríparas do que em qualquer outro lugar, pelo que a equipa de investigadores fez uma imagem a laser de seis voluntários que tocaram no vidro para descobrir porquê.

Descobriram que ao entrar em contacto com superfícies lisas, os poros de suor reforçam a nossa aderência, assegurando que a pele é suficientemente hidratada. Contudo, quando a sua aderência é suficientemente forte, esses poros são efetivamente bloqueados pela superfície do que quer que esteja a segurar - impedindo que demasiado suor seja libertado.

Da mesma forma, os investigadores dizem que, ao tocar numa superfície já demasiado húmida e talvez um pouco escorregadia, os sulcos dirigem o excesso de água para a base da ponta dos dedos e afastam-na. É verdadeiramente o melhor de dois mundos!

Leia também: