fogos.online: Veja, em tempo real, que fogos há em Portugal

Apesar de o mundo estar de olhos numa pandemia sem fim à vista, há outros problemas que têm igualmente prioridade. Em Portugal, por esta altura, um dos maiores problemas são os fogos.

Para quem quiser saber todas as ocorrências hoje apresentamos o site fogos.online.

Hoje em dia existem vários serviços online que nos permitem saber o que se passa no país. Os incêndios florestais são um grave problema de Portugal e, através de um simples browser podemos saber tudo o que está a acontecer.

fogos.online: Toda a informação sobre incêndios

O site que apresentamos hoje chama-se fogos.online e é uma interface extremamente simples que apresenta de uma forma descomplicada tudo o que se passa no país ao nível de fogos. Podemos saber quantos fogos estão em curso, em resolução, em conclusão, etc.

Existe ainda um filtro que nos permite facilmente encontrar uma determinada ocorrência.

Carregando numa ocorrência, podemos ver os detalhes da mesma como, por exemplo, a natureza do incêndio, operacionais no terreno, estados do incêndio, risco de incêndio no local, etc.

Podemos também ver através de um mapa a informação sobre os pontos de incêndio, sabendo de imediato qual o tipo de ocorrência.

Se procuram um site simples para ver informações sobre fogos então aqui fica mais uma sugestão. Um dos mais conhecidos e mais completo é sem dúvida o fogos.pt.

fogos.online

