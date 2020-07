Mozilla Thunderbird 78 já foi lançado! É este o seu cliente de e-mail?

É verdade que os clientes de e-mail sofreram muitas mudanças nos últimos anos. Se o Outlook era quase uma ferramenta “must have” em qualquer computador para gestão de e-mail, hoje em dia a maioria dos utilizadores acede diretamente ao serviço Web, usando um simples browser.

Para quem continua a precisar de um cliente para gerir o e-mail, experimentem o novo Thunderbird.

Para quem procura um cliente de e-mail completo e gratuito, o Thunderbird é, sem dúvida, a melhor opção. Esta ferramenta da Mozilla é caracterizada por ser um cliente de e-mail bastante leve, ao contrário de outros clientes do género e possui uma interface bastante organizada e limpa.

Novidades do Mozilla Thunderbird 78

Esta nova versão inclui um conjunto de novidades interessantes. Destaque para um novo hub para configuração de contas, uma nova funcionalidade Excluir no painel de threads, as temas podem ser pré-visualizadas no Add-On Manager, cores personalizadas para os ícones que fazem parte do Painel de Pastas, assim como o suporte para mensagens diretas (DM) para Matrix.

Todas as novidades desta nova versão podem ser consultadas aqui.

Se procuram um cliente de e-mail totalmente gratuito e com várias funcionalidades, então tem de experimentar a nova versão deste cliente de e-mail

Mozilla Thunderbird 78