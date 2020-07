Ranking das marcas mais valiosas do mundo coloca tecnológicas no topo

As marcas correm e competem para se tornarem mais presentes e cada vez mais importantes. Aliás, no mundo tecnológico, muitas são as marcas que existem e todas apostam no avanço do meio e na conquista do mercado, tentando sempre marcar a diferença. Para acompanhar o seu crescimento, são feitos estudos e análises de dados que as colocam em rankings nas diferentes categorias.

Um novo relatório apresenta o ranking das 100 marcas mais valiosas do mundo, em 2020, e é claro que a presença das tecnológicas está mais do que garantida.

Ranking de reconhecimento das marcas

Estando o mundo carregado de opções , é normal que sejam feitos estudos, a fim de perceber determinadas questões relacionadas com as tantas marcas que existem. É nesse sentido que a WPP Group, uma empresa britânica de publicidade e relações públicas, e a Kantar uma plataforma internacional de compilação de dados de investigação e análise, se unem. Em colaboração, elaboraram um relatório, onde, entre outras coisas, revelam quais as marcas mais valiosas do mundo.

O ranking inserido no relatório 2020 BrandZ Global Top 100 atribui à Amazon e a Apple o primeiro e segundo lugar, respetivamente. Além disso, ainda no topo da tabela estão a Microsoft, em terceiro, e a Google, em quarto. Assim, as marcas mais valiosas do mundo, em 2020, são quatro gigantes tecnológicas que tão bem conhecemos.

Tecnológicas no topo da tabela das marcas mais valiosas do mundo

No ano passado este ranking foi liderado pela Amazon, pela Apple e pela Google. Em consonância, o ranking das marcas mais valiosas do mundo refere que a Amazon mantém o primeiro lugar, com um valor de 415,855 milhões de dólares, e a Apple mantém o segundo lugar, com 352,206 milhões de dólares.

No entanto, a ocupar o outrora lugar da Google está a Microsoft, com 326,544 milhões de dólares. Assim sendo, a gigante das pesquisas ocupa, este ano, a quarta posição, com 323,601 milhões de dólares.

Através dos dados, percebemos que a Google reduziu o seu valor em 30%, em relação à Microsoft no ano passado. Ademais, continua abaixo da Amazon, que cresceu 32%. Depois da Google segue-se a VISA, a Alibaba Group, a Tencent, a marca Fcebook, em 9º lugar, McDonald’s e em 10º a Mastercard.

Abaixo, deixamos-lhe as 30 marcas tecnológicas mais valiosas do mundo, em 2020, de acordo com o relatório 2020 BrandZ Global Top 100.

Amazon (1º)

Apple (2º)

Microsoft (3º)

Google (4º)

Alibaba (6º)

Tencent (7º)

Facebook (8º)

AT&T (11º)

Verizon (12º)

IBM (14º)

SAP (17º)

PayPal (23º)

Spectrum (28º)

Instagram (29º)

Accenture (30º)

Deutsche Telekom (32º)

Intel (33º)

Adobe (35º)

China Mobile (36º)

YouTube (37º)

Samsung (40º)

Sales Force (41º)

Linkedin (43º)

Huawei (45º)

Oracle (50º)

Cisco (51º)

JD.com (52º)

Vodafone (55º)

NTT Group (63º)

Didi Chuxing (64º)

Empresas de tecnologia destacam-se num universo de 100 marcas

O relatório reflete uma maior influência por parte das empresas americanas, que ocupam mais de metade da lista das marcas mais valiosas do mundo. Por outro lado, as asiáticas representam cerca de um quarto do ranking, sendo que 17, dessas 25 marcas, são chinesas.

A observação da tabela das 100 marcas mais valiosas do mundo permite perceber que as gigantes tecnológicas dominam as posições de topo. Isto, porque são marcas que não param no tempo e entregam ao consumidor novidades atrás de novidades, aliando essa característica à sua criatividade inerente. Assim, conseguem permanecer relevantes, procurando criar necessidades e responder às já existentes.

A inovação provou ser um motor-chave para o crescimento dos 100 primeiros deste ano e uma forma de evitar o declínio.

Disse Dorren Wang, chefe global da BrandZ, da Kantar.