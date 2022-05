Estes são os emojis mais usados em todos os países do Mundo. Qual será em Portugal?

Nas nossas conversas escritas do dia-a-dia, utilizamos frequentemente emojis, as populares imagens de emoções e imagens diversas que nos ajudam por um lado a mostrar o que estamos a sentir em determinado momento e sobre determinado conteúdos e também que nos ajudam a embelezar a ilustrar a informação escrita.

Mas agora foi realizado um estudo que mostra quais são os emojis mais utilizados nos vários países do mundo. Vamos então conhecê-los e saber qual a imagem que em Portugal é mais frequente.

Os emojis mais usados em todo o mundo

Certamente que nas conversas com os seus amigos, sobretudo aqueles com os quais tem uma relação mais próxima, usa frequentemente os emojis nas suas mensagens. E um recente estudo, realizado pela empresa Crossword-Solver, analisou agora 9 milhões de tweets com geotag encontrados no mês de fevereiro de 2022 de forma a apurar quais são os principais emojis mais utilizados em todo o mundo.

De acordo com os resultados, a maior parte das regiões usa as reações que estão a rir, como aquele de 'chorar a rir', e também o coração vermelho. O emoji a 'chorar a rir' é o mais comum em 75 países.

O gráfico seguinte ilustra os resultados do presente estudo ao nível global.

E em Portugal, qual é o emoji mais usado?

O estudo criou um gráfico para cada um dos continentes e, claro está, a nós interessa saber sobretudo o que se passa na Europa. Assim, pela imagem abaixo podemos verificar que o emoji mais usado pelos portugueses é, como a maioria dos países, o de 'chorar a rir'.

Por sua vez, e talvez como seria de esperar, na Ucrânia e na Polónia, a bandeira ucraniana é a imagem mais usada pela população desses países.

Segundo a empresa responsável por este trabalho "existem 3.663 emojis oficiais, mas os mais populares são muito mais populares do que os restantes". O 'chorar a rir' é usado quase duas vezes mais do que o terceiro mais usado, que é aquele que rebola a rir.

Coloque nos comentários os emojis que mais usa.