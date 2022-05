O Android Auto também vai mudar e adaptar-se ao ecrã de qualquer carro

Os últimos meses têm mostrado uma atenção especial da Google no que toca ao Android Auto. Este sistema associado aos automóveis tem crescido e visto muitos dos seus problemas resolvidos, bem como novas funcionalidades apresentadas.

No segundo dia da I/O a Google resolveu mostrar mais algumas novidades no Android Auto e revelar o que nos espera para breve. A mais importante está mesmo na sua capacidade de se adaptar ao ecrã de qualquer carro.

Uma das limitações que se reconhecem no Android Auto é mesmo a forma como se adapta ao ecrã dos sistemas de entretenimento do carro onde está ligado. Se muitos estão proporcionais, há situações em que estes ficam com muito espaço livre.

A Google quer terminar com este cenário e a sua maior novidade está na forma como o Android Auto se irá comportar no futuro. Este será capaz de se ajustar e apresentar a informação em todos os tipos de ecrã. Assim será mais ajustado ao carro.

Claro que esta não será a única novidade que a Google preparará para o futuro. Irá também dar uma distribuição mais útil dos elementos. A possibilidade de ter o ecrã dividido será uma realidade em breve, em qualquer ecrã onde esta proposta seja usada.

Na verdade, a Google já tinha esta funcionalidade presente em alguns ecrãs, para uma melhor distribuição. De agora em diante, este será o padrão para o futuro, para que todos possam ter uma experiência muito mais interessante.

Por fim, e para confirmar algo que está já em testes, a Google irá melhorar as respostas rápidas. Estas vão garantir uma usabilidade maior e simplificar o processo de respostas dos utilizadores ao interagir com o Android Auto.

Todas estas novidades vão chegar em breve ao Android Auto, tal como a Google prometeu. Será muito mais interessante ter esta solução no carro, agora que se vai ajustar a qualquer ecrã onde esteja a ser usado.