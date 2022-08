Estaremos a caminhar para um mundo sem numerário?

Se antes as transações aconteciam em jeito de troca de mercadorias, hoje em dia, esse método parece quase ficção. Num mundo onde o próprio numerário já não é o método predileto, conhecemos uma realidade em que os pagamentos digitais estão a mudar o espaço fintech.

O Mashreq Bank, no Dubai, está a investir fortemente na digitalização.

A indústria fintech evoluiu de forma desenfreada, sendo até complicado de acompanhar. Em todo o mundo, o pagamento sem numerário é cada vez menos comum, à medida que as pessoas vão conhecendo alternativas digitais mais práticas.

Fintech Tecnologia Financeira refere-se a software, aplicações móveis, e outras tecnologias criadas para melhorar e automatizar formas tradicionais de financiamento tanto para as empresas como para os consumidores.

Se refletirmos, podemos passar um mês inteiro sem tocar em qualquer nota ou moeda; o dinheiro parece nem existir efetivamente, passando de transação em transação sem nunca chegar a ser físico. Estamos a afastar-nos do numerário e, com o desenvolvimento tecnológico, essa forma de pagamento passará a ser a regra.

Quase como que fruto de um efeito bola de neve, com o comércio eletrónico em expansão, os consumidores procuram formas rápidas e seguras de efetuar pagamentos e as empresas tentam responder a essa necessidade com soluções à medida.

Banco adota abordagem que afasta as pessoas do numerário

De modo a acompanhar a forma como as pessoas utilizam o dinheiro, o Mashreq Bank, com sede no Dubai, lançou, recentemente, o NeoPay, um negócio de paytech destinado a simplificar ainda mais os pagamentos de bens e serviços. Este banco, que existe nos Emirados Árabes Unidos (EAU), mas também noutros países, tem ajudado a impulsionar a inovação fintech, de acordo com o Mashable.

O lançamento do NeoPay é um passo estratégico que ajudará a alimentar o crescimento do negócio de pagamentos do Mashreq, e nos permitirá solidificar o nosso papel de liderança no espaço de pagamentos em rápida evolução.

Explicou Kartik Taneja, Vice-Presidente Executivo e Chefe de Pagamentos & Crédito ao Consumidor do Mashreq.

O Mashreq Bank gere cerca de 22 mil milhões de dólares americanos, em volume anual de pagamentos. O NeoPay chega numa altura em que, conforme cita o Mashable, os pagamentos digitais estão a atingir um máximo histórico, com mais de 70% das pessoas no Médio Oriente e no Norte de África dispostas a pagar com cartões de crédito ou aplicações móveis.

A ir ao encontro daquilo que se prevê que seja o futuro, o Mashreq Bank adotou os serviços de digital-first, dando prioridade a esse método. Assim sendo, o NeoPay permite, além de outras coisas, pagamentos sem descontinuidades para comerciantes e consumidores, utilizando tecnologia avançada para processamento de cartões. Para os consumidores, isto é sinónimo de formas mais convenientes de fazer pagamentos.

Para potencializar o espaço de fintech, a Mashreq Bank desenvolveu uma série de iniciativas, bem como plataformas que servirão para garantir a segurança dos seus clientes. Embora o banco esteja sediado nos EAU, é possível que, entretanto, a Europa desenvolva ações semelhantes, afastando-se do numerário.