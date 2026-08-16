5 softwares de cibersegurança que qualquer pessoa devia conhecer

A cibersegurança não depende apenas de um antivírus. Existem várias ferramentas que permitem detetar ameaças, analisar redes, identificar vulnerabilidades e proteger dispositivos. Deixamos 5 delas.

Snort para detetar ameaças na rede

O Snort é uma das ferramentas mais conhecidas para monitorização e proteção de redes. Trata-se de um sistema de deteção e prevenção de intrusões, conhecido pelas siglas IDS e IPS, capaz de analisar tráfego em tempo real e registar pacotes.

O seu funcionamento assenta sobretudo em regras que definem padrões de atividade potencialmente maliciosa. Quando um pacote corresponde aos critérios de uma regra, o Snort pode gerar um alerta e, quando configurado para funcionar como IPS inline, bloquear esse tráfego.

As regras podem especificar protocolos, endereços, portas, direção do tráfego e características do conteúdo dos pacotes.

Além da deteção e prevenção de intrusões, o Snort pode ser utilizado como analisador de pacotes e como ferramenta de registo de tráfego, sendo útil para investigar problemas de rede. O projeto disponibiliza ainda diferentes conjuntos de regras, incluindo regras comunitárias e regras desenvolvidas e testadas pela Cisco Talos.

Snort

Nmap para descobrir o que existe numa rede

O Nmap, abreviatura de Network Mapper, é uma ferramenta open-source destinada à exploração de redes e auditorias de segurança. Permite exploração de redes e análise de portas, e é capaz de trabalhar tanto com redes de grandes dimensões como com computadores individuais.

Uma das suas principais funções é identificar hosts disponíveis e determinar quais os serviços que estes disponibilizam. O Nmap consegue também procurar informações sobre versões de serviços e sistemas operativos, além de identificar determinadas características relacionadas com filtros de pacotes e firewalls.

Esta capacidade torna-o particularmente útil para criar um inventário da rede e descobrir serviços que possam estar expostos desnecessariamente. Administradores podem, por exemplo, utilizá-lo para verificar se determinados serviços estão acessíveis e acompanhar alterações na infraestrutura.

Nmap

Wireshark para analisar o tráfego

O Wireshark é um analisador de protocolos de rede que permite observar e investigar os dados transmitidos através de uma rede. É uma ferramenta que permite navegar de forma interativa pelos pacotes capturados numa rede em tempo real ou armazenados anteriormente num ficheiro.

Uma das suas maiores vantagens é a capacidade de apresentar o tráfego de forma detalhada, permitindo analisar protocolos e perceber o que está efetivamente a acontecer numa comunicação. O programa suporta captura em diferentes meios de rede e consegue importar ficheiros de captura provenientes de várias outras ferramentas.

O Wireshark é especialmente útil para diagnosticar problemas de conectividade, investigar comportamentos anómalos e aprender como funcionam os protocolos de rede. A análise de capturas pode revelar informações importantes sobre ligações, pedidos, respostas e outros elementos de uma comunicação.

Wireshark

Metasploit para validar vulnerabilidades

O Metasploit Framework é uma plataforma open-source para testes de intrusão e desenvolvimento de exploits. É uma plataforma modular que permite testar, validar e explorar vulnerabilidades em ambientes de teste autorizados.

A arquitetura modular é uma das suas características mais importantes. Os módulos permitem executar diferentes tipos de tarefas, incluindo reconhecimento, análise de vulnerabilidades e exploração. A ferramenta disponibiliza ainda uma linha de comandos, denominada MSFconsole, que constitui uma das principais formas de interação com a framework.

Para profissionais de segurança, uma das principais vantagens do Metasploit está na validação prática de vulnerabilidades. Em vez de apenas identificar que determinado sistema apresenta uma falha, um teste autorizado pode ajudar a perceber se essa vulnerabilidade é efetivamente explorável e qual o seu impacto.

Metasploit

Bitdefender para proteção diária

Ao contrário das ferramentas anteriores, o Bitdefender está orientado para a proteção direta dos dispositivos utilizados no dia a dia. As soluções destinadas a consumidores incluem proteção antivírus em tempo real, defesa contra ransomware e mecanismos de proteção durante a navegação na Internet.

A proteção em tempo real, através do Bitdefender Shield, analisa ficheiros e mensagens de correio eletrónico quando são acedidos, permitindo detetar ameaças antes que estas possam causar danos. A solução disponibiliza também opções para analisar aplicações potencialmente indesejadas, scripts, partilhas de rede, setores de arranque e outros elementos.

Outro componente importante é a proteção contra ameaças online. O Bitdefender verifica o tráfego Web e pode bloquear URLs maliciosos, páginas não confiáveis e tentativas de phishing.

Dependendo do produto, existem ainda funcionalidades como Advanced Threat Defense, proteção contra ransomware, firewall e análise de vulnerabilidades. A funcionalidade Ransomware Remediation pode, em determinados cenários, restaurar ficheiros que tenham sido encriptados por ransomware.

Bitdefender

Para a maioria dos utilizadores domésticos, o Bitdefender é provavelmente a ferramenta mais diretamente relevante da lista.

Enquanto o Snort, Nmap, Wireshark e Metasploit exigem conhecimentos técnicos e têm objetivos muito específicos, uma solução de segurança como o Bitdefender pode funcionar continuamente como uma camada de proteção do dispositivo.

Estas cinco ferramentas não desempenham a mesma função e não devem ser vistas como alternativas entre si.

Em conjunto, representam diferentes áreas da cibersegurança: prevenção, descoberta, análise, validação e proteção. Para quem está a começar, não é necessário dominar todas imediatamente. O mais importante é compreender a finalidade de cada uma e utilizá-las de forma responsável.

Leia também: