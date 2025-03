Elon Musk culpa Ucrânia pelo ataque de DDoS que deixou o X fora do ar

Quem tentou usar o X durante a manhã de ontem certamente que detetou o problema que estava a acontecer. A rede social de Elon Musk esteve inacessível várias horas, em intervalos diferentes, devido a um ataque de DDoS. Agora, o dono do X disse em entrevista à Fox que este ataque veio “de um país”. E esclareceu que “numa zona da Ucrânia “.

Esta informação contradiz outros dados que afirmam que o ciberataque ao X foi levado a cabo pelo grupo de hackers Dark Storm, que não está sediado na Ucrânia. As declarações de Elon Musk foram vistas por muitos como uma tentativa de justificar a “mudança de lado” dos Estados Unidos na invasão da Ucrânia, posicionando-se ao lado da Rússia.

Como relatamos ontem no Pplware, o X sofreu quatro quedas importantes. Estes ataques fizeram com que o X deixasse de atualizar o conteúdo ou entrasse num loop do qual não conseguia recuperar. Os problemas de ligação demoraram a ser resolvidos e muitos relataram ao longo do tempo que ainda estariam presentes, sem que o recuperasse totalmente.

O dono do X confirmou que sofreram um grande ciberataque: “Sofremos ataques todos os dias, mas este é especialmente grande, com muitos recursos por trás, vem de um país.” Elon Musk foi entrevistado mais tarde pela Fox, uma cadeia próxima de Donald Trump, e disse que os endereços IP envolvidos no ataque vieram “da zona da Ucrânia”.

No entanto, o especialista em IA e criptomoedas Ed Krassenstein, que tem contactos no mundo dos hackers, tem uma ideia diferente. Afirmou que o grupo Dark Storm lhe confirmou pessoalmente que são os autores do ataque e que não estão sediados na Ucrânia. Como seria de esperar, as conspirações e especulações têm sido frequentes nas redes sociais.

Do ponto de vista tático, enquanto país e governo, a Ucrânia não está interessada em atacar X, porque a sua relação com os Estados Unidos já é bastante tensa. Para muitos, Elon Musk está a inventar para convencer a opinião pública a retirar o apoio à Ucrânia. Para outros, é uma manobra de Putin: hackers russos a operar a partir da Ucrânia, para o país ser responsabilizado.

É improvável que algum dia saibamos a verdade. A única coisa clara é que o mundo caminha para uma deriva com consequências imprevisíveis. O grupo Dark Storm afirmou ter capacidade para lançar um ataque ainda maior contra o X, pelo que é possível que, nos próximos dias, ocorram novas quedas e problemas na rede social anteriormente conhecida como Twitter.