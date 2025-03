Se todo o dinheiro do mundo fosse igualmente distribuído, quanto caberia a cada pessoa?

Imagine que era possível distribuir equitativamente todo o dinheiro em numerário existente no mundo por cada habitante do planeta. Dessa forma, um agricultor no Alentejo teria a mesma quantidade de dinheiro líquido que um pescador na Noruega ou um engenheiro em Tóquio. Mas afinal, quanto dinheiro caberia a cada pessoa?

A oferta monetária global não é sinónimo de riqueza mundial

O sistema económico atual é composto por um conjunto diversificado de ativos financeiros e elementos monetários que definem o conceito de riqueza. No entanto, uma forma interessante de visualizar a distribuição potencial do dinheiro seria considerar apenas a oferta monetária em numerário disponível nos mercados financeiros globais.

Este montante, conhecido como oferta monetária M2, representa um agregado monetário intermédio que inclui todo o dinheiro em circulação, bem como certos tipos de depósitos bancários com elevada liquidez, como contas de poupança, depósitos a prazo até dois anos e depósitos com pré-aviso de até três meses.

Oferta monetária M2 Em termos simples, a oferta monetária M2 refere-se ao dinheiro que uma pessoa poderia aceder com relativa facilidade, excluindo ativos menos líquidos como imóveis ou investimentos empresariais.

Segundo os dados do CEIC, a oferta monetária M2 global atingiu, em 2024, um total de 123,3 biliões de dólares (biliões europeus). Para efeito de comparação, de acordo com o relatório 'Global Wealth Report 2024' da UBS, a riqueza privada líquida mundial em 2024 foi estimada em 487,9 biliões de dólares.

Dividir todo o dinheiro do mundo

Para tornar esta informação mais visual, a equipa do VisualCapitalist criou uma infografia que divide os dados da oferta monetária M2, conforme registado pelo CEIC, pelo número de habitantes do planeta, com base nos dados demográficos do Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas.

Assim, tendo em conta que a oferta monetária M2 global em 2024 foi de 123,313 biliões de dólares e que a população mundial atual é de 8.161.973.000 pessoas, a divisão equitativa resultaria em cerca de 15.108 dólares (aproximadamente 13.944,28 euros) para cada habitante do planeta.

De acordo com as estimativas do VisualCapitalist, este valor seria suficiente para cobrir as despesas de supermercado de um agregado familiar médio durante dois anos ou comprar um carro usado.

Seriamos todos ricos? Ou seriamos todos pobres?

