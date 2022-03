eBay suspende todas as transações para a Rússia

Todos os dias novos nomes se juntam à já longa lista de empresas que viraram as costas à Rússia, devido à guerra. Estas decisões têm como objetivo principal sancionar a atitude do governo russo em invadir a Ucrânia, estrangulando assim a sua economia, entre outras consequências.

Mais recentemente foi o eBay que tomou uma posição e anunciou que vai suspender temporariamente as transações para endereços russos.

eBay suspendeu as transações para a Rússia

De acordo com as informações reveladas pelo canal NBC Bay Area, o eBay terá já suspendido todas as suas transações para os endereços russos, como consequência das sanções que visam castigar a Rússia pela invasão ao país ucraniano. Segundo os detalhes avançados pelo canal, estas informações foram então confirmadas por um porta-voz da empresa e, em comunicado, o serviço norte-americano, com sede em San Jose, na Califórnia, referiu que:

Estamos com a Ucrânia e estamos a tomar várias medidas para apoiar o povo ucraniano e os nossos vendedores na região. Como resultado das interrupções de serviços por parte das plataformas de pagamento e das grandes transportadoras, suspendemos temporariamente todas as transações que envolvam endereços russos, e as transações para endereços na Ucrânia podem sofrer atrasos.

Esta decisão do eBay inclui a isenção de taxas do vendedor, de forma a os proteger de multas devido ao atraso no envio dos produtos.

O comunicado da empresa é referido também que:

Iremos continuar a avaliar e a fazer as mudanças necessárias nas nossas políticas e disponibilidade de serviços à medida que esta situação evolui e esperamos uma solução rápida, duradoura e diplomática para esta crise.

O eBay adianta ainda que os clientes nos EUA, Reino Unido, Canadá e Austrália podem apoiar as organizações de ajuda à Ucrânia através de um banner no local ou da opção "Doar no Checkout". Uma parte dessas contribuições será compensada pela empresa de comércio.

Para além disso, o eBay também já confirmou que removeu todos os produtos relacionados com o presidente russo "que não são claramente anti-Putin".

Segundo o porta-voz da empresa:

Temos uma política rígida contra itens que promovem ou glorificam o ódio ou a violência para garantir que a nossa plataforma permaneça um ambiente seguro, confiável e inclusivo para a nossa comunidade global de vendedores e clientes. Consequentemente, mercadorias que possam indicar apoio a Vladimir Putin são proibidas no eBay. Continuaremos a permitir livros e materiais relacionados com história ou educação.

Vamos continuar atentos a novos nomes que condenam esta guerra e que se continuam a juntar à enorme lista de marcas que mostraram cartão vermelho à invasão russa.