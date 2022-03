Winter on Fire: O documentário sobre a resistência da Ucrânia que deve ver na Netflix

Com a guerra que, infelizmente, já dura há mais de duas semanas, é natural que este seja o assunto do momento. Para além disso, é também nestas alturas que as pessoas tentam procurar mais informações e conhecer melhor o que se passa, assim como também pesquisar mais dados sobre a história e geografia que possam levar a um melhor entendimento da situação.

Desta forma, no decorrer do conflito da Rússia contra a Ucrânia, há um documentário Netflix que tem chamado a atenção de milhares de utilizadores. Falamos do filme "Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom".

Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom

"Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom" é um filme documentário de 2015 escrito por Den Tolmor e produzido por Evgeny Afineevsky. O documentário mostra a agitação vivida na Ucrânia durante os anos de 2013 e 2014, quando aquela que era uma manifestação pacífica de estudantes, em apoio à integração europeia, se transforma em noventa e três violentos dias de revolução na luta pelos direitos civis no país ucraniano, onde é também pedida a renúncia do presidente em funções na altura, Viktor F. Yanukovich.

O filme está disponível na plataforma de streaming Netflix e acaba por ser uma boa forma de conhecer mais a dinâmica da Ucrânia ao longo dos últimos anos. Para além disso, o documentário mostra bem a força do povo ucraniano contra o poder com o qual não concordam. É, no fundo, um excelente exemplo da enorme resistência ucraniana, a qual podemos agora assistir novamente no âmbito da invasão russa.

Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom tem a duração de 1h38 e é recomendado a maiores de 16 anos, devido essencialmente às cenas de violência. Pode ver o filme na Netflix, sendo que atualmente é o 6º filme mais visto em Portugal no serviço de streaming.

Se ainda não viu, fica então aqui a sugestão. E caso conheçam outros filmes, séries e/ou documentários relacionados com este tema, partilhem abaixo nos comentários.

