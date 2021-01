A Internet tem cada vez mais e maiores problemas de privacidade. Este não é um cenário novo, mas cada vez mais está a ser visto e os utilizadores tomam consciência. Assim, procuram cenários e soluções onde estão protegidos.

O DuckDuckGo tem sido uma das mais importantes alternativas ao que a Google oferece. Este motor de pesquisa garante a privacidade e a anonimidade, estando agora a crescer. Ultrapassou finalmente uma meta importante e é cada vez mais uma alternativa.

Cada vez mais um motor de pesquisa seguro

Apesar de não ser impossível, é muito difícil competir com a Google e o seu motor de pesquisa. A gigante da Internet tem toda a sua estrutura focada no que pode obter da maior rede mundial e isso reflete-se depois no que oferece aos utilizadores.

Ainda assim, o DuckDuckGo tem conseguido manter-se como uma das mais interessantes propostas nesta área. Com mais de 400 fontes de informações, entre elas a Wikipedia, consegue dar aos utilizadores as respostas que estas procuram encontrar.

DuckDuckGo bateu mais um dos seus recordes

Pois o DuckDuckGo continua a crescer exponencialmente e passou finalmente a meta das 100 milhões de pesquisas diárias. Ao todo, e apenas nesse dia, foram registadas 102.251.307 pesquisas e esse novo máximo foi atingido a 11 de janeiro.

Este novo valor máximo surge depois de terem uma média diária de 65,2 milhões de pesquisas desde agosto do ano passado. Ainda sobre 2020, a marca anunciou que teve 23,7 mil milhões de pesquisas, o que representou um crescimento de 62% face ao ano anterior.

Ainda muito longe do que a Google consegue

A única fonte de receitas que o DuckDuckGo tem é oriunda de publicidade, das redes da Microsoft e do Yahoo. Naturalmente que este incremento nas visitas trouxe também ganhos significativos nesta área, tendo crescido 30% anualmente desde 2018.

Em termos de comparação, o DuckDuckGo tem conseguido médias mensais de pesquisas que rondam os 2 mil milhões. A Google, e apenas num dia, ultrapassa os 5 mil milhões. Ainda assim, estes dados são relevantes e importantes, mostrando que este é um motor de pesquisa cada vez mais usado.