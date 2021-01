A Apple rompeu toda as barreiras e redefiniu a indústria com o SoC M1 e os novos MacBooks. Este é um dos processadores mais rápidos do mercado e um dos que vieram revelar o que a arquitetura ARM pode trazer para os utilizadores.

Curiosamente, esta peça única parece estar a ter alguns problemas estranhos e incompreensíveis. Os relatos são muitos e revelam que o screensaver passou a dominar a máquina, impedindo os utilizadores de usarem os novos MacBooks.

Problemas com os novos MacBooks

Com o macOS Big Sur presente, a Apple consegue ter uma máquina desenhada e preparada para o seu sistema operativo. Estes integram-se de forma única e retiram um do outro certamente o que de melhor pode ser obtido. É uma simbiose interessante e que se tem mostrado cada vez melhor.

Um relato cada vez mais frequente vem mostrar que há nesta parceria um problema. O screensaver parece estar a ter vontade própria e ativa-se quando o utilizador menos espera. Além disso, o pior é que não pode ser desativado com o touchpad ou uma tecla. A solução é fechar e abrir a tampa dos MacBooks.

Screensaver toca conta da máquina

Os relatos têm estado a acumular-se ao longo do tempo, em várias fontes, e sempre com a mesma descrição. O screensaver entra em ação, mesmo em que não o tem ativo e bloqueia a máquina até a tampa ser fechada e novamente aberta.

Alguns utilizadores com o problema apontam para uma possível causa. A maioria aponta para o facto de terem mais do que uma conta criada no macOS Big Sur. Há quem revele igualmente que ao desligar o Fast User Switching este problema deixa de acontecer e desaparece.

Apenas afeta os novos SoC M1 da Apple

Tudo aponta para que este seja um problema presente no macOS Big Sur e na forma como este gere o screensaver e outros elementos. O curioso é que apenas parece afetar os MacBooks com o SoC M1, não afetando os processadores da Intel.

Até agora a Apple ainda não se manifestou sobre estes problemas e nem sobretudo como os pensa resolver. Deverá decerto em breve lançar mais uma atualização que resolve este problema, solucionado esta situação incómoda para os utilizadores dos novos MacBoos com SoC M1.