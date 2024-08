DIGI fecha acordo para comprar a portuguesa Nowo por €150 milhões

Conforme avançado pela imprensa, a operadora romena de telecomunicações DIGI anunciou um acordo para comprar a operadora Nowo por 150 milhões de euros.

Em comunicado ao supervisor do mercado de capitais romeno, a DIGI anunciou que fechou um acordo com a Lorca JVCO para comprar a Cabonitel, a empresa que detém a operadora de telecomunicações portuguesa Nowo, o quarto maior operador do país. Com cerca de 270 mil clientes de rede móvel e cerca de 130 mil de rede fixa, a romena avaliou a Nowo em 150 milhões de euros.

Segundo o Expresso, no mesmo comunicado, a DIGI partilhou que o valor da operação está ainda sujeito a alguns ajustes e explicou que a conclusão da transação depende da obtenção de "luz verde" por parte dos reguladores da concorrência.

A DIGI já tinha manifestado interesse em adquirir a Nowo junto da Autoridade da Concorrência, mas, segundo informações recolhidas pelo Negócios, os contactos realizados recentemente foram informais, não havendo nenhum pedido concreto.

Aliás, até recentemente, uma fonte da empresa em Portugal descartava o interesse na Nowo. Contudo, segundo o Negócios, fontes do mercado explicaram que a compra faria sentido, porque "resolveria alguns dos obstáculos que a DIGI está a ter na entrada do país [...] desde logo, o acesso aos conteúdos".

De recordar que a Vodafone chegou a ter um acordo para a compra da Nowo. Contudo, o regulador não aprovou a operação por considerar que poderia criar entraves "significativos" à concorrência em algumas zonas, levando ao aumento de preços.

De acordo com o Expresso, também a Media Capital terá tentado um acordo, mas as negociações foram abandonadas.

DIGI já começou os testes em Portugal

Apesar de não estar, ainda, amplamente disponível, a DIGI já arrancou com os testes em Portugal. A romena procurará fornecer serviços de Internet gigabit e televisão digital por fibra de alta qualidade.

Mostramos-lhe o que está a ser instalado na casa dos "primeiros clientes":