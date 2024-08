Play Store do Android vai receber novidade da Google que elevará segurança dos utilizadores

Uma das melhores caraterísticas do Android é ser um sistema aberto. Isso leva a que seja possível instalar apps de qualquer fonte, mesmo que isso nem sempre seja aconselhado. A Google quer controlar um pouco mais isso e aumentar a segurança dos utilizadores, estando a preparar uma novidade. Será possível atualizar apps pela Play Store mesmo que tenham sido instaladas de outras lojas.

Play Store do Android vai receber novidade

A loja de apps do Android prepara-se para receber uma novidade muito importante. A Google quer melhorar a integração com apps de terceiros, uma vez que o Google Play começou a implementar uma função que permitirá instalar atualizações de apps de outras lojas diretamente a partir dela.

Após analisar a última versão Beta do Google Play, foi descoberto que a Google está a integrar uma nova função na sua loja do Android. Graças a esta melhoria, qualquer utilizador poderá atualizar as apps descarregadas de lojas de terceiros diretamente da própria Play Store.

Como é possível ver nas imagens abaixo, muito em breve a Google Play Store irá mostrar também as atualizações disponíveis para as aplicações descarregadas de outras lojas. Assim, ao entrar numa destas apps, surgirá um novo botão chamado “Atualizar do Play” e ao pressioná-lo irá atualizar a referida app diretamente do Google Play.

Google quer elevar segurança dos utilizadores

Da mesma forma, nesse mesmo ecrã será também apresentada uma mensagem de alerta para os utilizadores. Este alerta surge logo acima da descrição da aplicação e revela que "a aplicação instalada no seu dispositivo não vem do Google Play. Pode atualizar a aplicação a partir da fonte original ou do Google Play".

O que ainda não se sabe é se, após premir uma vez o botão "Atualizar a partir do Play", a aplicação de terceiros será atualizada automaticamente a partir do Google Play mais tarde. Poderá também, pelo contrário, ter de repetir manualmente este processo cada vez que uma nova atualização é lançada no Android.

Esta é uma mudança importante para o universo Android, por garantir alguma segurança adicional aos utilizadores. A opção de instalar apps de outras lojas é arriscada, mas com esta medida da Play Store, a Google tratará de oferecer apps livres de problemas.