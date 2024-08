Em breve será possível executar o Windows no iPhone através de uma aplicação oficial

Alguns meses depois de ter revelado a aplicação oficial do Windows para macOS, iOS e outras plataformas, a Microsoft confirmou que o seu lançamento está cada vez mais próximo. A aplicação oficial vai permitir aceder ao Windows a partir de um Mac, iPhone ou iPad sem instalar o sistema operativo.

App Windows está atualmente em fase de testes

De acordo com uma publicação no blogue Windows IT, a aplicação é "a porta de entrada para se ligar de forma segura ao Windows" em qualquer dispositivo ou aplicação. O cliente permite o acesso ao sistema operativo a partir da nuvem e introduz uma série de funcionalidades, como o suporte para vários monitores e a personalização do ecrã inicial.

De acordo com a Microsoft, esta atualização proporcionará a mesma experiência de utilizador e integra funcionalidades adicionais. Em termos práticos, os utilizadores poderão trabalhar num computador e continuar mais tarde num iPhone ou Mac sem interrupção, uma vez que todas as versões da aplicação têm as mesmas funcionalidades.

A aplicação para Windows está atualmente em fase de testes e pode ser utilizada numa vasta gama de dispositivos. As funcionalidades incluem suporte para vários ecrãs, resolução de ecrã personalizada, redirecionamento de dispositivos, entre outras. Esta última é importante, pois permite aceder remotamente a uma webcam ou a um disco rígido ligado a outro computador.

Os requisitos mínimos são um computador com macOS 12.0 (Monterey) ou superior, iOS ou iPadOS 16.0 ou posterior, e acesso à Internet. Em termos de ligação, os utilizadores poderão aceder a um PC remoto, ao Windows 365, à Microsoft Dev Box e aos ambientes de trabalho virtuais do Azure.

Microsoft quer as suas apps no maior número possível de dispositivos

Não é segredo que a Microsoft está a apostar em levar as suas aplicações e serviços ao maior número possível de dispositivos. A empresa oferece versões do Windows na nuvem para clientes empresariais. Esta é uma alternativa para quem procura portabilidade ou simplesmente não precisa de configurar uma rede com computadores físicos.

A tecnologia garante que a experiência do utilizador será idêntica, independentemente do dispositivo. Infelizmente, a versão cloud do Windows não está disponível para o consumidor final, que continuará a contar com o cliente nativo.

Mas isto pode mudar em breve se a Microsoft decidir levar essa estratégia para o público em geral. É provável que, dentro de alguns anos, estejamos a pagar para aceder ao Windows, tal como fazemos com o Disney+, o Spotify, a Netflix, e outros serviços.

A aplicação Windows chega este outono ao macOS, ao iOS e à Web. Para Android, a Microsoft confirmou que irá lançar uma pré-visualização pública ainda este ano.

