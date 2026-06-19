Dica rápida: Ninite facilita a instalação de programas no Windows

Há dias, numa grande exceção, tive de instalar um portátil com o sistema operativo Windows e, obrigatoriamente, equipar a máquina com dezenas de pequenas aplicações úteis. Foi necessário instalar o Chrome, Google Drive for Desktop, Zoom, VLC, PUTTY, e mais uma mão cheia de "coisinhas". Bom, voltei a ir à caixa de memórias, pois há um lugar onde está isso tudo pronto a descarregar sem termos de perder tempo. Conhecem o Ninite?

Ferramenta gratuita para instalar centenas de aplicações no Windows

OS mais novos podem até desvalorizar, mas os mais antigos, aquela malta que do nada formatava a máquina, sabe a importância de ter uma plataforma destas.

Portanto, no geral, quem já formatou um computador conhece bem o processo: instalar o navegador, o leitor de PDF, as ferramentas de comunicação, os programas multimédia e muitas outras aplicações essenciais.

É um trabalho repetitivo, moroso e que pode facilmente consumir mais de uma hora. Mas... felizmente, existe uma solução simples chamada Ninite.

O que é o Ninite?

O Ninite é um serviço online, já com vários anos de vida, que permite instalar ou atualizar dezenas de aplicações populares para Windows através de um único ficheiro executável.

O utilizador apenas tem de selecionar os programas pretendidos no site, descarregar o instalador personalizado e executá-lo. A partir daí, todo o processo decorre automaticamente.

A plataforma descarrega sempre as versões mais recentes diretamente dos sites oficiais dos fabricantes, garantindo que o software instalado está atualizado e é autêntico.

Centenas de aplicações disponíveis

O catálogo inclui algumas das aplicações mais populares do mercado, organizadas por categorias:

Navegadores : Chrome, Firefox, Edge, Opera e Brave

: Chrome, Firefox, Edge, Opera e Brave Comunicação : Zoom, Discord, Teams e Skype

: Zoom, Discord, Teams e Skype Multimédia : VLC, Spotify e iTunes

: VLC, Spotify e iTunes Produtividade : LibreOffice, Notepad++ e Visual Studio Code

: LibreOffice, Notepad++ e Visual Studio Code Segurança : Malwarebytes e Avast

: Malwarebytes e Avast Armazenamento na nuvem : Dropbox, Google Drive e OneDrive

: Dropbox, Google Drive e OneDrive Ferramentas de sistema: 7-Zip, WinRAR, TeamViewer e FileZilla

A lista completa ultrapassa uma centena de programas e continua a crescer regularmente.

Adeus aos instaladores cheios de publicidade

Uma das grandes vantagens do Ninite é eliminar os tradicionais assistentes de instalação carregados de opções desnecessárias.

A ferramenta recusa automaticamente barras de ferramentas, software promocional e outros componentes adicionais que muitas aplicações tentam instalar. Além disso, não apresenta janelas intermédias nem perguntas ao utilizador durante o processo.

Ideal para novos computadores

O Ninite tornou-se uma referência entre técnicos e utilizadores avançados porque simplifica drasticamente a configuração de um novo computador.

Depois de instalar o Windows, basta executar o instalador criado no Ninite para que todas as aplicações selecionadas sejam descarregadas e instaladas em segundo plano. O utilizador pode continuar a trabalhar enquanto a ferramenta conclui o processo.

Também serve para atualizar software

Outra funcionalidade interessante é a atualização automática. Se guardar o instalador criado inicialmente, pode executá-lo mais tarde e o Ninite verificará quais as aplicações que necessitam de atualização, ignorando as que já estão na versão mais recente.

Isto permite manter o sistema seguro e atualizado sem perder tempo a procurar novas versões manualmente.

Existe uma versão profissional

Para empresas e departamentos de TI, existe o Ninite Pro, uma solução que permite gerir instalações e atualizações em múltiplos computadores através de uma interface centralizada.

Esta versão inclui funcionalidades de administração remota, políticas automáticas de atualização e integração com ferramentas de gestão empresarial.

Uma ferramenta simples que continua indispensável

Apesar de existirem atualmente alternativas como o Windows Package Manager (winget) ou algumas funcionalidades recentes da Microsoft Store, o Ninite continua a destacar-se pela simplicidade, rapidez e facilidade de utilização.

Para quem instala frequentemente computadores, ajuda amigos e familiares com problemas técnicos ou simplesmente quer manter as aplicações atualizadas sem complicações, o Ninite continua a ser uma das ferramentas mais úteis disponíveis para Windows.