Renault Twingo E-Tech: citadino elétrico europeu chega a Portugal focado na eficiência

O mercado dos automóveis elétricos acessíveis acaba de ganhar um concorrente de peso em solo nacional. O novo Renault Twingo E-Tech já iniciou oficialmente a sua caminhada comercial no mercado português, posicionando-se como uma proposta puramente focada na mobilidade urbana e na máxima eficiência energética, com preços que começam nos 19 490 euros.

Para dar seguimento a um sucesso histórico que começou em 1992, o novo desenho combina a nostalgia clássica das gerações anteriores com uma visão inegavelmente moderna e adaptada aos exigentes desafios de mobilidade atuais. O legado do modelo neste formato citadino é pesado, somando mais de 4,15 milhões de unidades vendidas em 25 países ao longo de mais de três décadas de história no setor automóvel.

Consumos surpreendentes no primeiro contacto em estrada

Arrancar de Lisboa rumo ao Meco ao volante do novo Renault Twingo E-Tech serviu para tirar as primeiras teimas sobre as capacidades reais deste modelo no mundo real, fora dos laboratórios de ensaio. Ao longo de um percurso de teste de 116 quilómetros, que englobou diferentes tipos de traçado, o ecrã do painel de instrumentos registou uma média real de consumo de apenas 9,9 kWh por cada 100 quilómetros percorridos.

Este valor posiciona o veículo significativamente abaixo da média homologada em ciclo WLTP, revelando-se uma surpresa muito positiva para o segmento de entrada.

O desempenho equilibrado do motor elétrico de 82 cv e o peso controlado de cerca de 1200 kg são fatores determinantes para alcançar estes resultados de eficiência energética. Adicionalmente, os detalhes aerodinâmicos subtis, desenvolvidos especificamente pela engenharia da marca, desempenham um papel ativo na estrada.

As pequenas alhetas colocadas na secção traseira não assumem apenas um propósito estético, uma vez que ajudam a mitigar a resistência do ar e garantem cerca de 5 km de autonomia extra, de acordo com os dados técnicos oficiais avançados pela marca francesa.

No arranque, a resposta do acelerador mostra-se sempre pronta na marcha, conseguindo cumprir a tradicional medição dos 0 aos 50 km/h em 3,85 segundos. O comportamento dinâmico também demonstra uma evolução nítida face a outras propostas elétricas de entrada, notando-se uma estabilidade superior em velocidades mais elevadas quando comparado diretamente com o Dacia Spring.

Tecnologia, espaço interior e autonomia para o quotidiano

Produzido na Europa, mais concretamente nas linhas de montagem da Eslovénia, o citadino elétrico vem equipado com uma bateria de tecnologia LFP (Fosfato de Ferro-Lítio) com 27,5 kWh de capacidade utilizável. Esta configuração de armazenamento permite-lhe anunciar uma autonomia máxima de até 263 quilómetros na versão de entrada, uma distância perfeitamente ajustada para responder às deslocações diárias de quem vive ou trabalha nas grandes cidades.

A experiência de condução em ambiente urbano é otimizada pela inclusão do prático modo One Pedal, que maximiza a regeneração de energia nas travagens e desacelerações, reduzindo o desgaste dos componentes mecânicos.

Além disso, o modelo apresenta uma dotação de segurança invulgar para a sua categoria de preço, incorporando 24 ajudas ativas à condução, que incluem um assistente de estacionamento em modo mãos livres.

As dimensões exteriores foram totalmente pensadas para a agilidade no trânsito urbano, registando 3,79 metros de comprimento e um excelente raio de viragem de apenas 9,87 metros, facilitando as manobras nos espaços mais apertados. No interior, a organização do habitáculo beneficia de soluções inteligentes de aproveitamento do espaço.

O banco traseiro tem a particularidade de poder deslizar longitudinalmente até 17 centímetros, permitindo que a capacidade da bagageira varie de forma dinâmica consoante as necessidades diárias, flutuando entre os 260 e os 360 litros de volume disponível.

A vertente prática ganha ainda pontos preciosos com a inclusão do sistema Youclip, que permite fixar diversos acessórios de forma simples e rápida pela cabine.

Opções de carregamento e o Renault Twingo em Portugal

Contudo, as opções de carregamento integradas neste modelo merecem uma atenção especial por parte dos utilizadores no momento de configurar o veículo. O carregador de base fornecido de fábrica atua em corrente alternada (AC) e chega limitado a uma potência de 6,6 kW, o que exige um tempo de espera de aproximadamente 2 horas e 35 minutos para repor os níveis de energia.

Para colmatar esta restrição nas viagens mais longas, a Renault disponibiliza o designado pack Advanced Charge como opcional por 500 euros. Este extra eleva a capacidade de carregamento em AC para 11 kW e adiciona suporte para carregamento rápido em corrente contínua (DC) a 50 kW, tornando o veículo capaz de recuperar de 10% a 80% da carga total da bateria em cerca de 30 minutos.

As encomendas para o mercado nacional já se encontram abertas em toda a rede de concessionários. A versão de entrada, denominada Evolution, foca-se na vertente prática e apresenta o preço de arranque fixado nos 19.490 euros, mantendo-se abaixo do teto psicológico dos 20 mil euros mesmo se equipada com o pack de carregamento rápido.

Por sua vez, a versão superior, batizada de Techno, aposta numa atmosfera interior com acabamentos mais refinados, detalhes coloridos e um reforço tecnológico assinalável, onde se destaca o ecrã central openR link de 10,1 polegadas com os serviços da Google integrados, estando tabelada nos 21.090 euros.

Estão disponíveis seis cores de lançamento para personalização da carroçaria: verde, amarelo, vermelho, branco, preto e cinzento.