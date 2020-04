COVID-19: WhatsApp restringe funcionalidade “Reencaminhar”

O WhatsApp é uma das mais populares plataformas de comunicação do mundo. Com o aparecimento do novo coronavírus, que obriga a estarmos em isolamento social, este tipo de plataformas tornam-se ainda mais importantes! No entanto, sendo uma forma fácil de passar informação, estes canais tornam-se também um veículo para as mensagens falsas (fake news).

Para ajudar no combate a notícias falsas, o WhatsApp restringiu a funcionalidade de reencaminhar.

Em plena pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), a grande maioria das pessoas não se podem encontrar pessoalmente com os seus amigos ou familiares. Por essa razão, o WhatsApp e outras plataformas digitais ganharam ainda mais importância na comunicação entre pessoas.

Mudanças no serviço WhatsApp

Para tornar o WhatsApp ainda mais pessoal, foi criado o conceito de mensagens encaminhadas muitas vezes e adicionada uma etiqueta de setas duplas para indicar que essas mensagens não foram criadas pelo contacto que as enviou. Geralmente, as mensagens encaminhadas muitas vezes podem conter informações falsas. A partir de agora existe também um limite de encaminhamento para que essas mensagens só possam ser encaminhadas para uma conversa por vez.

Segundo a empresa, o WhatsApp é um serviço de mensagens privadas e nesse sentido toda a privacidade é importante. No ano passado, numa estratégia de conter a disseminação de notícias falsas, o WhatsApp conseguiu diminuir em 25% o número de mensagens encaminhadas em todo o mundo.

A COVID-19 tem levado a que as tradicionais fontes de informação sejam abandonadas. Cada vez mais se procuram informações na Internet, nem sempre de fontes fidedignas, seguras e validadas. Esta plataforma já tinha já canais dedicados à COVID-19, em parceria com a OMS. Agora, estes estão em português e podem ser consultados por todos.

Leia também…