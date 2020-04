Há atos tomados sob o argumento de combate à COVID-19 que estão a marcar as relações internacionais entre países. Um desses episódios foi pela mão da Turquia que bloqueou um avião com ventiladores comprados por Espanha para reforçar o seu próprio sistema de saúde. Tal medida coloca em causa a capacidade de resposta de um país tão fustigado com a pandemia. Nesse sentido, a SEAT dedicou uma das suas linhas de produção ao fabrico de ventiladores assistidos.

O governo turco desviou centenas de ventiladores comprados à China pelas autoridades espanholas. Apesar de serem para salvar outras vidas, estas ações estão a obrigar os países internamente a procurar alternativas.

SEAT deixa de fabricar automóveis e produz agora ventiladores

Conforme pode ser lido no site da fabricante automóvel espanhola, a empresa modificou completamente a linha do SEAT Leon na fábrica de Martorell. Então, atualmente, nesta unidade não se produzem automóveis, em vez disso produzem-se ventiladores para colaborar com o sistema de saúde no meio da crise da COVID-19.

A SEAT exalta a sua capacidade de conseguir passar da produção de automóveis a ventiladores em tempo recorde. Segundo os responsáveis, este é o resultado do trabalho intenso de muitos colaboradores da empresa e de uma força muito potente: a solidariedade.

A motivação de todas as pessoas envolvidas neste projeto é ajudar na forma como sabemos, que é produzir em massa, desta vez para salvar vidas.

Explicou Nicolás Mora, da área de produção da SEAT Martorell.



As máquinas não param

Desde o início da situação causada pela COVID-19, foram lançadas diferentes iniciativas na SEAT para, assim, ajudar a combater a propagação do vírus. Especificamente, para produzir os materiais mais procurados pelos hospitais, tais como ventiladores.

Assim, uma equipa de engenheiros começou incansavelmente a desenhar vários protótipos, 13 no total, até que o modelo final fosse produzido.

OxyGEN: A chave é o limpa para-brisas

Segundo refere a marca, com engrenagens impressas na SEAT, eixos da caixa de velocidades e o motor adaptado de um limpa para-brisas, o projeto começou a ganhar forma. Então, o objetivo estava definido para se fabricar os ventiladores com a mais alta qualidade, e o resultado é o OxyGEN. Desenhado em colaboração com o Protofy.XYZ, os ventiladores estão a ser montados nas instalações da SEAT.

150 colaboradores de diferentes áreas mudaram o seu local de trabalho habitual para montar os ventiladores. Onde se fazem agora equipamentos de suporte de vida, antes montavam-se automóveis.

Modificar uma linha de montagem que fabrica uma subestrutura, uma peça de automóvel, e ser capaz de transformá-la para fabricar ventiladores tem sido um trabalho árduo que envolve muitas áreas da empresa e nós fizemo-lo no tempo recorde de uma semana.

Referiu Sergio Arreciado da área de Engenharia de Processos da SEAT.

Portanto, no fabrico, cada ventilador tem mais de 80 componentes eletrónicos e mecânicos. Após a montagem, o produto final passa por um exaustivo controlo de qualidade com esterilização por luz ultravioleta.

Além disso, um ventilador está atualmente a ser submetido a testes prolongados como parte do processo de aprovação. Entretanto, a linha continua a funcionar graças a muitos colaboradores que dedicaram a este projeto várias horas de sono.

