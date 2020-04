A procura por smartphones robustos é uma constante, principalmente por quem tem trabalhos mais sujos ou mais suscetíveis a acidentes. Há ainda os utilizadores que praticam atividades radicais, para as quais dispensam levar os seus smartphones do dia a dia.

Para estes casos, as opções continuam a aumentar no mercado e hoje falamos-lhe do Cubot King Kong CS, um modelo com preço abaixo dos 80 €.

Android 10 (Go Edition)

O primeiro aspeto a destacar neste Cubot King Kong CS é o facto de vir equipado com o Android 1’0 (Go Edition). Esta característica faz com que tenha disponíveis as funcionalidades do sistema operativo a funcionar de forma mais eficiente, já que estão desenhadas propositadamente para um hardware mais modesto.

Além disso, as atualizações surgirão mais rapidamente e com maior frequência, o que é bastante positivo para manter o smartphone atual e seguro.

Bateria de 4400 mAh

O Cubot King Kong CS vem com uma bateria de 4400 mAh, que, segundo a marca, terá autonomia para dois dias de utilização mais intensiva. Para alguns utilizadores mais comedidos, poderá ir até aos três dias de utilização.

Mais resistência

Sendo um modelo robusto, um rugged phone, vem com certificados IP68 e MIL-STD-810G, de resistência a água e poeira e ainda grandes variações de temperatura, respetivamente.

Dual-SIM + MicroSD

O Cubot King Kong CS oferece a possibilidade de utilização de dois cartões SIM (microSIM) e traz ainda slot para cartão de memória MicroSD. Neste caso, permitirá assim uma expansão de memória até 128 GB.

O smartphone oferece 2 GB de RAM e 16 GB de armazenamento, com um processador MediaTek MT6580.

O Preço

Finalmente, há que destacar o preço. Estamos perante um smartphone com especificações de entrada de gama, mas com a componente da resistência que tende a aumentar o preço dos smartphones. Neste caso, o preço situa-se abaixo dos 80 €.

Resta referir que este rugged phone Cubot King Kong CS vem com uma câmara de 8 MP na frente e uma de 13 MP na traseira. Além disso, o ecrã é de 5 polegadas HD, vem com GPS, Wi-Fi 802.1.1 b/g/n, tem bluetooth 4.0 e vem com porta micro-USB.

Poderá ainda habilitar-se a um dos 10 smartphones que a Cubot tem para oferecer.

Cubot King Kong CS