COVID-19: Agende o seu teste online numa farmácia portuguesa

A par das vacinas, os testes à COVID-19 têm ajudado no combate à pandemia. No entanto, no caso dos testes, estes não são propriamente baratos e nesse sentido o Governo passou a comparticipar os testes em 100%.

Sabia que pode marcar o seu teste online numa farmácia portuguesa?

Os testes rápidos de antigénio (TRAg) à COVID-19 passaram a ser novamente comparticipados a 100%. Esta é uma medida que visa intensificar a sua utilização pela população e reforçar o controlo da pandemia de COVID-19.

O serviço de testagem COVID-19 é um serviço de saúde prestado pela rede de Farmácias Portuguesas de acordo com elevados parâmetros de qualidade e profissionalismo. Os testes rápidos de antigénio à COVID-19, no âmbito do regime que prevê a sua comparticipação a 100%, estão disponíveis em 622 farmácias e 158 laboratórios de Portugal continental, segundo o Infarmed.

Onde agendar o seu teste COVID-19 online numa farmácia portuguesa?

O agendamento de um teste COVID-19 numa das farmácias portuguesas pode ser feito através de uma plataforma digital. O cliente apenas tem de indicar a data, o período e o distrito/concelho onde pretende realizar o teste.

Depois irá aparecer a indicação dos slots com vagas disponíveis. Basta escolher um slot, escolher a farmácia e depois indicar os dados pessoais.

Testar é fundamental! Faça testes à COVID-19 regularmente e proteja-se a si e aos outros!

De referir que a comparticipação é limitada a um máximo de quatro testes por mês e por utente e não se aplica aos utentes que têm o certificado de vacinação (que ateste o esquema vacinal completo) ou o certificado de recuperação, nem aos menores de 12 anos.

Leia também...