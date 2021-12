As 6 melhores plataformas para partilhar ficheiros em segurança

Precisa de partilhar ficheiros importantes com alguém? A partilha está mais fácil do que nunca. Para isto, escolha uma plataforma segura - para que ninguém os possa intercetar - e partilhe os seus ficheiros com qualquer pessoa do mundo.

Descubra hoje as 6 melhores plataformas para partilhar ficheiros com a máxima segurança.

1. Bitwarden Send

O Bitwarden Send é uma parte do Software "Bitwarden Password Manager", que por acaso é um dos melhores gestores de senhas. Pode utilizar o Bitwarden Send em qualquer browser para partilhar informações de texto, palavras-passe, documentos importantes, ou qualquer outro tipo de ficheiro.

Esta plataforma pode ser considerada a plataforma perfeita se não quiser partilhar ficheiros grandes, mas apenas importantes. Pode optar por ocultar a sua identidade para o ficheiro que transfere, escolher um tempo de expiração, um temporizador de eliminação, protegê-lo com palavra-passe, e limitar o número de acessos permitidos.

Bitwarden Send

2. Wormhole

Se não for fã de partilha de ficheiros peer-to-peer (P2P, sistema que não prevê a existência de uma autoridade central que controle as partilhas), pode optar por plataformas baseadas em nuvem. O Wormhole é uma opção interessante de partilha de ficheiros, baseada em web.

Por outras palavras, quando carrega um ficheiro, apenas o remetente e o destinatário podem aceder a ele. Isto também assegura que mesmo o Wormhole não pode aceder aos ficheiros que partilha.

Não precisa de criar uma conta para carregar um ficheiro, o que lhe dá uma experiência anónima. Ao contrário de outras plataformas , o Wormhole permite-lhe partilhar um ficheiro instantaneamente assim que começa a carregá-lo. O destinatário pode também começar a descarregar o ficheiro, mesmo que o carregamento esteja em curso, o que deverá tornar a transferência super rápida.

As ligações partilhadas expiram automaticamente após 24 horas, mas pode ajustar o tempo de expiração. Também lhe permite partilhar utilizando um Código QR. No entanto, impõe um limite de 10GB.

Wormhole

3. OnionShare

O OnionShare é uma plataforma de código aberto que lhe permite utilizar a partilha de ficheiros P2P para transferir ficheiros em segurança diretamente para o computador destino. Com a ajuda do OnionShare, não tem de confiar em quaisquer serviços de terceiros. A transferência deve funcionar sem falhas se tanto as ligações à Internet do remetente como as do destinatário permanecerem ativas.

Esta plataforma também utiliza a rede Tor para garantir que a partilha de ficheiros permanece privada e anónima. A velocidade de transferência é satisfatória e, como se já não bastasse, tem ainda uma funcionalidade de chat anónimo juntamente com a capacidade de partilha de ficheiros.

OnionShare

4. Mega

O Mega é uma das opções mais seguras de armazenamento em nuvem. Considerando que suporta criptografia de ponta a ponta, pode facilmente carregar qualquer ficheiro para a sua conta e depois partilhá-lo. Não se limitando apenas à segurança, obtém também um chat. É uma boa plataforma para colaborar e partilhar ficheiros simultaneamente sem se preocupar com a segurança das transferências de ficheiros.

Pode optar por adicionar qualquer contacto manualmente ou partilhar o seu contacto através de um código QR. Desta forma, pode partilhar com pessoas específicas sem que um desconhecido obtenha a ligação ao ficheiro.

Mega

5. Dropbox

O Dropbox é uma opção ideal de armazenamento em nuvem para empresas que querem uma colaboração fácil. Este também mantém os seus dados privados e é conhecido por uma experiência sem complicações.

DropBox

6. DocSend

O DocSend é um serviço premium que lhe permite partilhar facilmente anexos com controlo em tempo real.

Por exemplo, mesmo que tenha carregado o ficheiro com sucesso, pode atualizá-lo para uma versão mais recente. Para além desta incrível funcionalidade, também lhe permite controlar o acesso ao ficheiro e verificar a identidade do recetor utilizando autenticação por correio eletrónico. Oferece integração com o Gmail e Outlook.

Pode começar de graça, mas terá de optar por um plano pago para continuar a utilizar o serviço.

DocSend

