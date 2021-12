Dica: Como ativar texto em negrito no Apple Watch

O Apple Watch recebeu na sua versão Series 7 um ecrã mais avantajado. Assim, com jeitinho e boa vontade, conseguimos até usar um teclado para elaborar uma mensagem escrita percorrendo os carateres com o dedo. Contudo, não deixa de ser um texto ainda difícil de ler em certas ocasiões, e o que recebemos de mensagens torna-se complicado de ler se formos, por exemplo, a correr ou a fazer um desporto que nos permita levantar o braço para ler. Há, contudo, uma forma de termos este texto bem mais visível.

Hoje, este simples, mas útil guia prático, vem mostrar como e onde ativar tal funcionalidade no seu Apple Watch.

Já desejou que o texto no Apple Watch fosse mais fácil de ler? Saiba então que pode aumentar a legibilidade enquanto olha para o seu Apple Watch ativando o texto em negrito no seu relógio.

Conforme referimos, o Apple Watch tem um ecrã muito pequeno e, ao contrário do seu smartphone ou tablet, não fica tão perto do rosto com o uso normal. Portanto, navegar pelo menu do Apple Watch às vezes pode ser complicado se não tiver uma visão perfeita, muitas vezes é exigido que se esforce para ler o texto exibido no ecrã.

Portanto, usar texto em negrito em vez de texto normal pode aliviar este problema até certo ponto. Aliás, esta funcionalidade já existe há muitos anos no iOS e iPadOS.

Como ativar texto em negrito no Apple Watch

O procedimento a seguir é idêntico para todos os modelos do Apple Watch e versões watchOS.

1 - Pressione a coroa digital no seu Apple Watch para ter acesso ao ecrã inicial. Role e encontre a aplicação Definições. Clique em cima do ícone da app para continuar.

2 - No menu de Definições, role para baixo e toque em “Ecrã e brilho”.

3 - Aqui, se for até o final, encontrará a opção para ativar o texto a negrito. Basta tocar uma vez no botão e notará imediatamente a diferença.

Agora que já ativou o texto a negrito, os itens do menu e qualquer texto escrito nas complicações do mostrador do relógio serão mostrados a negrito, tornando-o um pouco mais fácil de ler sem forçar os seus olhos.

No entanto, se esta definição não trouxe nada de útil à leitura, vá então a Definições > Ecrã e brilho > Tamanho do texto e, aqui dentro, poderá aumentar até se sentir confortável.

Observe que isto aplica-se apenas a textos e não torna o mostrador do relógio maior.

No iPhone existem também mais acessibilidades

Considerando que praticamente todos os utilizadores do Apple Watch também possuem um iPhone, também poderá ter interesse em ativar o texto a negrito no seu smartphone. Então, pode ir a Definições > Acessibilidade > Tamanho do texto e visualização > Negrito.

Já que está nesta secção do iOS, dê uma vista de olhos, poderá ter mais algumas boas funcionalidades para o ajudar.

Portanto, se precisar de tirar proveito de algumas funcionalidades da Acessibilidade, poderá moldar os mostradores à sua medida para ler com mais conforto.