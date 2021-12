Cientista sugere que variante Ómicron resultou de uma colisão entre a COVID-19 e o VIH

Como é normal, ao longo do tempo, os vírus vão sofrendo alterações, tornando-se mais complicados. Depois da problemática Delta, o mundo está a conhecer a variante Ómicron. De acordo com um cientista, esta poderá ter surgido da colisão entre o VIH (vírus da imunodeficiência humana) e a COVID-19.

A teoria surge do cientista que alertou o mundo para a existência da nova variante.

O cientista responsável pelo alerta sobre a nova variante do SARS-CoV-2, Ómicron, desenvolveu uma teoria acerca do seu surgimento. Na sua opinião, é provável que aquela se tenha formado depois de correr através do corpo de uma pessoa não vacinada, e positiva para o VIH.

Conforme adianta o Los Angeles Times, o bioinformático Tulio de Oliveira tem estado atento às novas estirpes da COVID-19 e à probabilidade de essas se espalharem e infetarem a população.

Em junho, um estudo conduzido pelo cientista e alguns colegas centrou-se numa única doente com VIH que se manteve positiva à COVID-19 durante 216 dias. Nesse período, os cientistas detetaram um total de 13 mutações do vírus a partir das suas amostras.

Apesar de a paciente ter sido hospitalizada logo após o seu teste positivo inicial, nunca ficou gravemente doente com a COVID-19.

Para o cientista, a Ómicron poderá ter surgido através do encontro da COVID-19 e do VIH

O estudo contínuo das bioamostragens da doente revelou um total de 30 alterações genéticas, incluindo algumas que poderiam afetar a forma como o vírus responde às vacinas ou aos tratamentos.

Então, o cientista que alertou a Organização Mundial de Saúde para a existência da nova variante na África de Sul – agora também detetada na Europa e nos Estados Unidos da América - está a perceber um padrão semelhante com a Ómicron.

Antes do estudo de junho, os virologistas não pareciam acreditar que as pessoas com VIH podiam ter piores resultados. Por sua vez, o estudo de Tulio de Oliveira sugere que, embora as pessoas com VIH não corram um risco muito maior de doença grave do que outras pessoas, podem, em situações como a de África do Sul, onde muita gente está infetada com VIH não detetado ou não controlado, ser hospedeiras de mutações e variantes. Isto, porque o vírus pode sobreviver mais tempo nos seus corpos, pelo sistema imunitário fragilizado.

Apesar da teoria, muitas questões permanecem no ar, quer sobre a variante Ómicron, quer sobre a possibilidade de ter surgido da colisão da COVID-19 com o VIH.

